Les gouvernements colombien et péruvien décident d'explorer le bassin du Putumayo

À l'initiative des gouvernements de la Colombie et du Pérou, l'expédition binationale du bassin du Putumayo sera menée entre les deux pays voisins. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des engagements binationaux signés dans le plan d'action 2022 de la Villa de Leyva, le 14 janvier. Réunion qui a réuni les présidents, Iván Duque de Colombie et Pedro Castillo du Pérou.

Cette première expédition binationale sur la biodiversité a été lancée le vendredi 8 avril dans la ville d'Iquitos, au Pérou. Des représentants d'institutions péruviennes et colombiennes ont participé à l'événement.

Selon le ministère colombien de l'Environnement, l'objectif du travail binational est de connaître les espèces enregistrées dans le bassin du Putumayo, « afin de promouvoir leur conservation, d'identifier les espèces endémiques ou menacées et de déterminer les espèces appropriées pour les processus de restauration écologique, ainsi que le renforcement des capacités des communautés locales ».

Du 9 avril au 1er mai, 47 scientifiques des deux pays parcourront un secteur du bassin moyen du fleuve Putumayo, situé dans les départements d'Amazonas (Colombie) et de Loreto, dans la province de Maynas (Pérou). Au cours de l'expédition, des échantillonnages sur le terrain de différents groupes biologiques de flore et de faune seront effectués, « ce qui renforcera les informations des collections biologiques et des systèmes d'information amazoniens de chaque pays », ont déclaré les autorités des deux pays lors de la cérémonie de lancement de ce alliance.

Le développement technique de l'expédition sera assuré par l'Institut amazonien de recherche scientifique (SINCHI) de Colombie, qui fournira le service de 17 de ses chercheurs des universités nationales et de la vallée. Pour sa part, l'Institut de recherche amazonien péruvien comptera 30 chercheurs liés à l'institution et à l'Universidad Mayor de San Marcos.

Luz Marina Mantilla Cárdenas, directrice générale de SINCHI, a déclaré que « notre mission sera de renforcer le pool d'informations des collections biologiques et les systèmes d'information amazoniens et de biodiversité de chaque pays et ainsi de renforcer les communautés locales elles-mêmes dans la connaissance de leur ressources. Nous sommes convaincus que les résultats que nous obtiendrons seront vitaux pour la science et les connaissances générales et que le travail des populations locales favorisera l'échange de connaissances, de connaissances et d'expériences », a-t-il déclaré.

Pendant la phase de terrain, les équipes seront accompagnées de cochercheurs locaux, ce qui facilitera l'échange et le transfert des connaissances en élargissant le dialogue entre les connaissances traditionnelles et scientifiques. « Au cours de cette expédition binationale, non seulement des relations binationales seront établies, mais les scientifiques auront un lien et une base de travail commune au fil des ans », a déclaré Benjamín Marticorena, président du Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation du Pérou.

La zone frontalière où se déroulera l'expédition est l'une des régions les plus éloignées des centres peuplés de Colombie et du Pérou, qui partagent à leur tour une étendue de 1 330 kilomètres linéaires. « Ce travail est essentiel à la gestion durable, mais nous devons d'abord savoir ce que nous avons en Amazonie et c'est pourquoi il est essentiel de commencer cette expédition », a déclaré la vice-ministre péruvienne du Développement des ressources naturelles, Yamila Silva Vidal.

Pour sa part, le vice-ministre de la connaissance, de l'innovation et de la productivité du ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Sergio Cristancho Marulanda, a souligné que « pour le gouvernement colombien, la connaissance de la biodiversité est d'une importance vitale pour établir la bonne gestion des ressources naturelles . »

