Le sénateur d'origine cubaine Marco Rubio s'est joint à la controverse concernant la présence du militaire russe Dmitry Vladimirovich Tarantsov en tant qu'attaché de l'ambassade de la Fédération de Russie en Colombie. Il a évoqué la question en lien avec les accusations portées contre le colonel par les médias colombiens pour son implication présumée dans l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016.

Le député Rubio, qui est membre du Parti républicain et est membre de la Commission spéciale du Sénat américain sur le renseignement et en est le membre le plus âgé, a répondu à une question qui lui a été posée sur la question lors de sa visite à la communauté vénézuélienne de Doral, en Floride.

« Quelle coïncidence qu'il soit en Colombie ! » , Rubio s'est exclamé dans la série de questions, avant de dire qu'il avertit depuis plus d'un an que « des éléments de la gauche internationale cherchent à s'immiscer et à créer le chaos dans les élections en Colombie ».

Selon le sénateur, ce bloc essaierait de s'immiscer en Amérique latine par des stratégies telles que le chaos et la désinformation, avec le soutien de personnes de Cuba et du Venezuela.

Face aux accusations qui se sont répandues autour de Dmitri Tarantsov, « qui a l'intention de le présenter [...] comme un cyberespion prétendument lié aux actions d'ingérence dans les élections américaines », l'ambassade de la Fédération de Russie a publié un communiqué pour défendre son attaché militaire.

Le bureau diplomatique russe note que Tarantsov est un militaire de carrière qui a déjà été affecté à d'autres missions à l'étranger. Comme l'avait déjà dit Infobae, lui et sa femme, Vitaliya Anatolyevna Tarantsova, figurent sur la liste des attachés aériens militaires diplomates aux États-Unis de l'été 2014. Le colonel figure également dans le répertoire diplomatique du gouvernement du Canada en 2007.

À la fin de la mission du colonel Tarantsov aux États-Unis, l'ambassade de Russie assure que cela s'est produit dans des conditions normales « et est rentré en Russie en juillet 2015, soit plus d'un an avant les élections présidentielles américaines. U.U. ».

En outre, ils notent que les accusations portées contre Tarantsov découlent d'un article de journal de Foreign Policy, qui cite également un rapport de la commission du renseignement du Sénat américain sur l'ingérence susmentionnée, document dans lequel figure le nom de famille de Tarantsov.

Parmi les milliers de pages du rapport en cinq volumes, il n'y a guère de brève mention de Tarantsov, qui dit « on ne sait pas si Tarantsov a assisté à l'événement » ; plus précisément dans la section « Les efforts russes pour enquêter sur les systèmes et processus de vote américains, ainsi que sur d'autres éléments du vote » infrastructures ». Son prénom ou son patronyme n'est même pas indiqué dans le reste des documents.

La déclaration se termine en déclarant que ces reportages autour de Tarantsov représentent « une autre facette de la spyaphobie au bord de la chasse aux sorcières. Un point. Rien d'autre. »

CONTINUEZ À LIRE :