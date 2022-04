Pourquoi le faisan et la pintade ne font-ils pas partie du panier de base ?

Le 7 avril, peu avant minuit, le Président du Congrès, María del Carmen Alva, a annoncé avec enthousiasme que le Le pouvoir législatif avait approuvé la loi exonérant le paiement des IGV « pour les produits du panier familial de base ». Cependant, de la part de l'exécutif, le premier ministre Aníbal Torres, a critiqué l'ajout d'aliments qui ne font pas partie de l'alimentation des familles à faibles ressources. Par conséquent, il convient de se demander quelles sont les marques de produits tels que le faisan ou la pintade qui ont bénéficié de cet avantage s'ils ne sont pas disponibles pour tous les Péruviens.

Bien qu'aujourd'hui le faisan soit classé comme volaille, sa présence s'est non seulement démarquée aux tables aristocratiques, mais même lors d'événements royaux. La prédilection pour cet oiseau, comme les paons ou les cygnes à l'époque, n'était pas seulement due au goût de sa chair, mais à sa beauté qui se distingue par son plumage coloré et sa longue queue. Une note d'El Comercio publiée en 2010 faisait déjà état de la fermeture de plusieurs écloseries de faisans dans notre pays car il s'agissait d'une activité non rentable.

Lors d'une conversation avec Infobae, la ferme de faisans « Evans » située dans la province d'Ilo, Moquegua a déclaré que le faisan noir et le collarejo coûtaient 400 S/unité sans compter les frais d'expédition vers la capitale. En outre, il a souligné qu'il s'agissait de l'envoi d'oiseaux encore vivants. Le collarejo est l'un des types de faisans les plus courants pour l'élevage domestique étant donné la facilité de son éducation. Cependant, dans le cas du faisan noir ou également connu sous le nom de vénéré, il est élevé principalement pour une utilisation dans la cuisine.

Le prix élevé du faisan réside dans la complexité de son éducation. Les 40 premiers jours de vie sont importants et il est crucial de s'assurer qu'ils sont exposés à la température ambiante et qu'ils reçoivent une nutrition adéquate. Une publication d'Agritotal, un site spécialisé dans l'agro-industrie, souligne que des œufs durs hachés, des grains de blé, du sorgho et du maïs, des fruits de saison, de la luzerne et d'autres légumes tels que la bette à carde et la laitue sont ajoutés à l'alimentation équilibrée. En outre, une attention particulière doit être portée aux espaces où ces oiseaux se développent.

PINTADE

Également connue sous le nom de pintade, la pintade est un animal moyen dont le poids varie de 3,3 à 4 kilogrammes. Ce sont des oiseaux exotiques qui ont non seulement attiré l'attention pour leur goût mais aussi pour leur capacité à consommer des insectes sans ruiner la végétation. L'entreprise avicole Criales a déclaré à ce média qu'à l'heure actuelle, ce type d'oiseau n'est pas à vendre avant le début de sa saison qui commence en septembre. Ce point de vente les propose par paires d'un mois nés avant 50,00 S/.

L'élevage de ces oiseaux n'a pas besoin d'autant de soins que le faisan, mais comme il s'agit d'un oiseau capable de voler, il faut construire des espaces où il peut voyager sans avoir la possibilité de s'échapper. Leur alimentation n'est pas exigeante. Sa viande est considérée comme l'une des plus saines et des plus diététiques, car la présence de matières grasses y est de 1%. La vente de leurs œufs est également une activité importante pour ceux qui les élèvent en raison de leur production constante et de leur longue durée de conservation.

Contrairement au poulet, un aliment courant sur les tables familiales, le faisan et la pintade ne sont pas facilement accessibles. Il est donc frappant de constater qu'ils ont été inclus dans la loi qui exonère les produits qui font partie du panier familial de base de la taxe générale de vente (IGV).

