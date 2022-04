Philartronic Concert, la musique électronique prend le relais de l'Orchestre philharmonique de Medellín

Samedi prochain, le 23 avril, l'Orchestre philharmonique de Medellín n'explorera pas le répertoire d'un maître du classicisme ou du romantisme, ni les complexités de la musique contemporaine, pour ce concert, il les laisse de côté pour interpréter des chansons de Paul Van Dyk, David Guetta, Coldplay, Sia, Avicii.

Ce concert s'inscrit dans le cadre de la Diverse Music Season et célébrera le Jour de la Terre, grâce aux arrangements symphoniques de Julio César Sierra, qui permettront à l'orchestre de mélanger en direct les sons qui font bouger le monde.

À cette occasion, les réalisateurs seront Tatiana Pérez-Hernández et Julio César Sierra, qui présenteront un mélange de sons et de sensations aux amateurs de musique électronique.

Perez-Hernandez a récemment été nommé nouveau directeur résident de Filarmed. Elle est violoncelliste et chef d'orchestre colombienne et possède une vaste expérience de la musique orchestrale et de chambre. Il est titulaire d'une maîtrise en violoncelle et d'une maîtrise en direction d'orchestre. Il a dirigé les orchestres symphoniques EAFIT, Iberacademy, l'ensemble de l'Orchestre Simón Bolívar du Venezuela, Metropolitana del Eje Oeste, entre autres.

D'autre part, Julio César Sierra est un compositeur de musique de film et a été arrangeur, producteur et compositeur pour l'Orchestre symphonique de Budapest, l'Orchestre symphonique macédonien, les orchestres symphoniques de la jeunesse de Seattle, l'Orchestre philharmonique de Bogota et les orchestres Filarmed, entre autres. Arrangeur et producteur pour les Latin Grammy Awards, Viña del Mar et Lo Nuestro Awards, entre autres.

Le Teatro Universidad de Medellín sera la scène de ce concert le samedi 23 avril à 18h00.

Les billets sont disponibles sur Latiquetera.com, sur Premium Plaza ou sur la place centrale La Tiquetera Itaguí.

L'Orchestre philharmonique de Medellín a été nominé, pour la première fois, pour le Classical Innovation Award : NEXT, un prix qui récompense les initiatives qui affectent leurs communautés avec des projets qui associent la musique à la gestion de contenu social et solidaire.

Outre l'Orchestre philharmonique, il y a vingt nominés parmi lesquels dix finalistes seront choisis et participeront au prix final en mai prochain à Hanovre, en Allemagne.

La nomination de Filarmed est décernée pour son travail exceptionnel auprès des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des entreprises privées, des communautés locales, des groupes de rock pour enfants, des chanteurs pop, des anciens combattants, des étudiants en musique et des artistes de renommée mondiale.

Ces nominations sont données par 15 journalistes musicaux et experts de 13 pays qui composent un comité, dont Mauricio Peña est membre, qui soutient la nomination de Filarmed, car « c'est peut-être l'exemple le plus réussi d'orchestre privé en Colombie. En tant qu'organisation à but non lucratif, l'orchestre a développé un modèle de gestion dans lequel la musique, la responsabilité sociale et les relations communautaires et corporatives se croisent pour offrir aux citoyens de Medellin une variété d'expériences musicales dans différents lieux et à différentes étapes de leur vie. »

Il convient de rappeler que l'Orchestre philharmonique de Medellín croit en la musique en tant qu'agent de transformation sociale et transforme ses efforts en programmes en plein essor qui s'adressent aux jeunes neurodivers, aux victimes et anciens combattants du conflit armé colombien, aux enfants en milieu rural. touchés par la violence et le trafic de drogue, les jeunes aveugles, les agents de santé de tout le pays.

