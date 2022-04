Jefferson Lerma, en marge des négociations avec Valence, se concentre sur Bournemouth

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

La saison de football européen est sur le point de se terminer et les équipes commencent à planifier les signatures pour la saison 2022-2023. Les joueurs colombiens sont toujours bien accueillis dans les équipes européennes et Jefferson Lerma est l'un de ceux qui rêvent de changer de décor.

Le volant central de l'AFC Bournemouth de la Premiership anglaise a été interrogé par Valence en Espagne, comme l'a confirmé le média espagnol « El Desmarque ». L'équipe « che » chercherait à faire sortir le Colombien de la fenêtre de transfert de janvier, mais le lien n'a finalement pas eu lieu.

Selon les médias espagnols, Valence chercherait à finaliser l'arrivée de Lerma une fois qu'il jouera la finale de la Copa del Rey contre le Real Betis. Le match sera joué le 23 avril.

Le Valencia CF ne traverse pas un bon moment économique ou sportif en Liga, donc signer serait viable tant que Jefferson accepterait une baisse de salaire, selon les médias espagnols :

L'offre de l'équipe « che » serait d'environ 10 millions d'euros malgré le fait que sa valeur selon Transfermarkt soit de 15 millions d'euros :

Récemment, les performances de Jefferson Lerma en Angleterre lui ont permis non seulement d'être appelé par Reinaldo Rueda à l'équipe nationale de Colombie pour les derniers matches de la journée de qualification avant la Coupe du monde 2022, mais aussi de gagner une place parmi les joueurs les plus précieux de la dernière journée dans le Championship, le tournoi de deuxième division de l'Angleterre. Le pilote colombien a obtenu la meilleure note lors du plus récent engagement de son équipe, l'AFC Bournemouth, contre Huddersfield Town. Il marque un but lors de la victoire 0-3 de son club et complète un très bon match, étant l'un des joueurs les plus constants. Lerma passe un bon moment avec son équipe, ils sont deuxièmes du classement et se battent pour revenir en Premier League.

