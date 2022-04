Ivan Duque affirme que la Colombie n'a aucune relation avec la Russie après son invasion de l'Ukraine

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Le président Ivan Duque a assuré au cours des dernières heures qu'il n'y avait aucune relation entre la Colombie et la Russie. Dans une interview au journal de Carthagène El Universal, il a souligné que le pays n'envisage pas d'avoir de relation diplomatique avec la Russie au milieu de la situation qu'il a avec l'Ukraine.

En plus de noter que son gouvernement n'est pas intéressé à interagir avec celui de son homologue Vladimir Poutine, il a clairement indiqué que dans un proche avenir, il ne voyait aucune chance d'engager un dialogue avec ce pays non plus, car selon lui, il a commis un « génocide » contre le peuple ukrainien.

Le président des Colombiens a évoqué le conflit entre la Russie et l'Ukraine, soulignant les atrocités subies par les Ukrainiens par les forces armées de leur pays voisin. « Ce que nous voyons ici, c'est un génocide, un crime contre l'humanité, un reproche total. Alors, quelle relation ? Aucune. Comment le monde peut-il avoir une relation alors que cela se produit ? », a-t-il déclaré au journal régional.

Selon les chiffres publiés vendredi 7 avril par les Nations unies (ONU), au milieu des combats qui ont eu lieu entre les pays du continent européen, au moins 1 626 civils ont été tués et 2 267 autres ont été blessés. Il convient de noter que l'organisation internationale mentionne un chiffre qu'elle a pu vérifier, mais les autorités ukrainiennes ont souligné que le nombre de civils tués était plus élevé.

Les attaques russes qui font des dizaines de morts chaque jour, selon le président colombien, sont évidentes pour la communauté internationale :

La dernière attaque russe, selon les médias internationaux, a eu lieu le vendredi 7 avril dans une gare de la ville de Kramatorsk, en Ukraine, où les autorités locales ont fait état d'au moins 50 morts, dont quatre enfants, et plus de 100 blessés. « Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées suite à des tirs de roquettes sur la station (...) Il s'agit d'une attaque délibérée », a déclaré Oleksander Kamyshin, chef de la compagnie de chemin de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia, dans Telegram. Quelques instants plus tard, les services de secours ont signalé qu'il y avait eu au moins 50 décès.

Autos destruidos tras el ataque contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania (Hervé BAR / AFP) HERVE BAR | AFP

Le président colombien a insisté, au milieu de l'entretien avec Nicolás Pareja Bermudez, directeur du média de Carthagène, sur le fait que la Colombie est un pays qui respecte la souveraineté et les droits de l'homme et, par conséquent, a exprimé son soutien au président ukrainien Volodimir Zelensky. « Nous défendons l'intégrité du territoire de l'Ukraine, comme l'a fait la Colombie en 2014 lorsqu'elle a soutenu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, et nous sommes également un pays qui défend non seulement cette souveraineté et cette intégrité, mais qui défend les droits de l'homme et les valeurs qui constituent une partie essentielle de la ordre », a assuré.

Enfin, Ivan Duque a évoqué les communications téléphoniques qu'il entretient avec le président de l'Ukraine depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a commencé son « opération militaire » dans ce pays. « Nous continuerons à soutenir votre pays, Monsieur le Président. Nous continuerons à soutenir sa souveraineté, l'intégrité du territoire et nous soutiendrons également sa population. Vous avez été un grand leader et vos citoyens sont courageux », a déclaré Duke à Zelensky.

