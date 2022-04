Ils ont saisi une demi-tonne de drogue d'une valeur de 13 millions de dollars à la frontière de Tamaulipas

Des agents du Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis ont saisi près d'une demi-tonne de drogue au point de passage entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, et le sud du Texas, qui était évalué à 13,6 millions de dollars.

Selon le rapport du Bureau of Field Operations, ils ont intercepté une cargaison au Pharr International Bridge Cargo Facility. Des colis de fentanyl, de cocaïne et d'héroïne se trouvaient dans l'expédition, et la plupart étaient de la méthamphétamine.

L'assurance a eu lieu le 6 avril, lorsque les agents du CBP ont trouvé une remorque commerciale en provenance du Mexique. Les cartels ayant des opérations à la « petite frontière » auraient fait l'objet d'un trafic de stupéfiants.

Tout d'abord, l'agent américain chargé de l'examen a utilisé des systèmes d'inspection non intrusifs, ainsi qu'un soutien avec un binôme canin, qui a effectué une détection positive. C'est ainsi qu'ils ont trouvé 10 paquets pesant 3,58 kg de fentanyl supposé, et 10 autres contenant 1,22 kg de cocaïne.

Ils ont également saisi une douzaine de paquets contenant 1,24 kg d'héroïne et 3 618 emballages dont le poids a été estimé à 433 kilogrammes avec de la méthamphétamine. Tous les stupéfiants étaient cachés et leur devenir spécifique sur le sol américain n'a pas encore été déterminé.

« L'installation de fret de Pharr continue d'être la cible d'activités de contrebande, mais nos agents du CBP sont implacables et utilisent toutes les ressources disponibles pour trouver et arrêter ces tentatives de contrebande », a déclaré le directeur du port Carlos Rodriguez.

Informations en cours de développement...