Défi 'The Box' : Gamma a surpris et a gardé son garde-manger plein dans ce nouveau cycle

Après la réorganisation qui a eu lieu dans les équipes avec l'arrivée d'un nouveau cycle dans la compétition, les challengers se sont retrouvés avec des surprises enrichissantes car désormais chaque capitaine ou vainqueur des différents défis qui se présentent au cours de cette étape aura la possibilité de prendre les clés du cube, un espace où ils peuvent profiter avec un autre concurrent des avantages du triomphe.

Le premier à déguster le cube a été Tarzan, qui a invité Porto à être accompagné pour une nuit, à manger, à prendre un verre de vin et à rentrer chez lui avec une énergie renouvelée.

« Porto, j'ai vraiment cru en toi. À l'art : Tarzan. L'invitation, c'est aujourd'hui, je vais t'attendre dans ma boîte », a écrit le capitaine Alpha à son ancien coéquipier.

Alors que cela se passait dans le nouvel espace, l'équipe Beta parlait encore de la restructuration que la compétition avait connue la veille, là Ceta, son capitaine, a exprimé qu'il en était venu à penser qu'Alpha serait laissé avec les mêmes membres avec lesquels il avait commencé.

Malgré le bon temps que Tarzan et Porto passaient, le capitaine de l'équipe Alpha a pris quelques verres et a osé demander un baiser à son ancien partenaire. Cependant, elle était assez mal à l'aise avec les paroles du participant et préférait dormir sur un canapé au premier étage du cube.

El Cubo, el nuevo espacio en el que dos participantes se podrán relajar después de haber salido vencedores en la competencia. Tomado de Canal Caracol en vivo

« Je ne sais pas si je vais me coucher aujourd'hui sans t'embrasser, mais j'ai vraiment envie de t'embrasser... quand j'ai couché avec toi cette nuit-là, je me serais embrassé, mais aujourd'hui je te demande un baiser... si tu ne m'embrasses pas aujourd'hui, je ne suis tout simplement pas Tarzan », a déclaré le vainqueur du Captains Challenge.

Plus tard, quelques instants avant de s'endormir, le défi a déclaré son amour à Porto et à nouveau elle l'a rejeté, alors il a récriminé la situation et est tombé par terre pour se lamenter, en criant qui a laissé les autres défiants qui se trouvaient près de la luxueuse cabine un peu effrayés.

Tarzán se lamentó después que Porto lo rechazara para darle un beso. Tomada de Canal Caracol en vivo

« Porto ! Je t'aime, tout ce que je veux c'est un baiser... tu joues toujours avec les sentiments des gens et aujourd'hui tu joues avec moi », a expliqué Tarzan.

Dans ce test, un participant de chaque équipe a surmonté plusieurs obstacles jusqu'à atteindre un panier où il a ramassé un ballon. De là, il est revenu pour les mêmes points et a dû lancer le ballon dans un trou à la fin du terrain et essayer de marquer lors d'un premier essai. Si cela n'était pas possible, les membres de l'équipe qui se trouvaient à ce moment-là devaient récupérer le ballon et le renvoyer au lanceur pour essayer de le marquer à nouveau.

Desafío The Box competencia de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Les premiers à obtenir les neuf points ont été les membres de l'équipe Gamma, qui ont rapidement surmonté leurs adversaires avec des blocs pour les empêcher de les dépasser, et ainsi garder le garde-manger plein un cycle de plus. En deuxième position, Alpha a dû choisir entre ramener à la maison des viscères et des pommes de terre ou du poisson séché et du manioc, en choisissant la deuxième option.

Desafiantes compitiendo por quedarse con la alacena llena y no pasar hambre en un nuevo ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

À la troisième place et sans possibilité de se nourrir se trouvait l'équipe Beta, qui a également pris le gilet de sentence pour Samir.

Samir, de Beta, debido a las nuevas alianzas entre Alpha y Gamma es el nuevo sentenciado a portar el chaleco. Tomada de Canal Caracol en vivo.

CONTINUEZ À LIRE :