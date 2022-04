De la nourriture aux esclaves : que pouvaient acquérir les Mexicains dans le grand tianguis de Tlatelolco

Lorsque les Espagnols sont arrivés à Mexico-Tenochtitlan en 1519, ils ont découvert qu'il était organisé de manière très spécifique, ils ont donc été impressionnés. L'une des choses qui a le plus retenu leur attention est la ville de Tlatelolco, au nord de Tenochtitlan, où se trouvait le marché qui fournissait de la nourriture à la capitale de l'empire mexicain.

La ville de Tlatelolco a été fondée vers 1337 et est devenue le siège du principal marché qui fournissait à la population mexicaine tous les produits imaginables à cette époque. Sa taille, son ordre et la diversité des marchandises ont attiré l'attention des conquérants et des chroniqueurs, qui ont enregistré dans leurs œuvres le réseau complexe de relations commerciales qui se déroulait quotidiennement dans les Tianguis de Tlatelolco.

Le conquistador Hernán Cortés et Bernal Díaz del Castillo n'ont pas caché l'admiration qu'ils ressentaient pour ce grand marché et grâce à leurs histoires, nous pouvons apprendre certaines des caractéristiques physiques de cet endroit, par exemple, qu'il était entouré de portails et que son extension « était aussi grande comme deux fois la ville de Salamanque ». Cela a permis à un grand nombre de personnes (Cortés mentionne 60 000) de se réunir quotidiennement pour échanger les produits que les marchands et les tamemes (terme qui signifie expéditeurs), expédiés par voie terrestre et d'innombrables voyages en canoë.

L'une des particularités soulignées par les deux conquistadors, et également évoquées dans sa monarchie indienne Fray Juan de Torquemada, était le grand « concert », qui existait sur le marché de Tlatelolco. Díaz del Castillo compare même l'ordre dans celui-ci, avec les foires commerciales qui se sont tenues dans sa ville natale de Medina del Campo. Le marché était divisé en rues et chacune correspondait à un genre de produits. Dans ceux-ci, les marchands prenaient place « sans que quelqu'un d'autre ne les prenne » et déposaient leurs articles par terre pour commencer la journée de troquer certains objets contre d'autres. Il y avait également des transactions dans lesquelles des fèves de cacao, des couvertures sculptées, des objets en cuivre et de la poussière d'or étaient utilisés comme monnaie

Hernán Cortés y sus hombres quedaron impresionados con el mercado. (Ilustración: Steve Allen)

Il y avait une grande variété de produits qui pouvaient être achetés sur le marché de Tlatelolco. En termes de produits comestibles, il y avait une grande diversité de maïs, de haricots, de citrouille et de piment, à la base de la cuisine mésoaméricaine. Il y avait également diverses graines, telles que le chia et le cacao, ainsi que des légumineuses et des fruits secs.

Dans une autre rue, il y avait des oiseaux de différents types, tels que des dindes, des cailles, des pigeons et des canards, pour ne citer que quelques exemples. Il y avait également des cerfs, des chiens, des lièvres, des lapins, des tortues, des iguanes, des serpents, des serpents et des insectes tels que des fourmis et des sauterelles.

Les produits du lac et de la mer avaient également une place sur le marché et il était possible d'obtenir divers poissons et crustacés. De même, il y avait du miel d'abeilles et de maguey, essentiels pour édulcorer, entre autres préparations, les boissons au cacao consommées par la noblesse mexicaine.

D'autre part, les produits de grande valeur apportés à Tlatelolco depuis des contrées lointaines par les pochtecas ont été mis à la disposition de l'élite mexicaine, le seul secteur social qui pouvait accéder à des pièces fines en or, en argent et en cuivre, ainsi que des articles spécialisés de plomberie, de lapidaire, richement couvertures en coton sculpté et faïence Choluteca. Dans le même temps, des ustensiles en argile, des sacs, des paniers de différentes tailles, des tissus bruts, des rasoirs, des métates, des molcajetes et une grande variété de peaux d'animaux, d'os, d'éponges, de coquillages, d'escargots, ainsi que du bois, du bois de chauffage, du charbon, de la pierre, des pigments et de la chaux coexistaient.

En el lugar también podían adquirirse esclavos para ser sacrificados. Foto: Oliver Santana / Raíces

En outre, selon Cortés, il y avait des espaces où ils « lavaient et rasaient les têtes » ainsi que des endroits où les herboristes avaient une grande quantité d'herbes et de racines utilisées pour soigner les maladies et qui étaient également préparées, selon Torquemada, dans des pommades et des sirops. Parmi ces produits divers, l'appétit s'est ouvert et pour satisfaire la faim, il suffisait d'aller dans la rue où vous pouviez acheter des aliments préparés tels que du maïs et du cacao, du poisson rôti ou cuit, des tortillas, des tamales de différentes garnitures, des tlacoyos, entre autres ragoûts.

Sur le marché de Tlatelolco, des esclaves pouvaient également être achetés pour être offerts en sacrifice. Díaz del Castillo s'étonne du nombre de captifs que l'on peut voir à Tlatelolco et compare même leur abondance aux Noirs de Guinée vendus par les Portugais. Cependant, ces esclaves avaient la possibilité d'obtenir leur liberté et le marché jouait un rôle important. Lorsque le « propriétaire » entrait sur le marché avec le captif, il pouvait s'échapper et, selon Diego Durán dans son Histoire des Indes de la Nouvelle-Espagne et des îles continentales, s'il réussissait à en sortir et à marcher sur les excréments d'animaux, il pouvait revendiquer sa liberté.

