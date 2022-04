Acapulco accueille les visiteurs à Pâques avec des opérations spéciales

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

À l'occasion de recevoir les visiteurs de la meilleure façon possible à Pâques, la gouverneure Evelyn Salgado Pineda a remis le drapeau de la sécurité opérationnelle Start ce vendredi de la saison des fêtes pour les destinations touristiques de Guerrero. La présidente de la municipalité, Abelina López Rodríguez, a assuré une salle comble pour le port pendant la période des vacances. Sur les routes principales de l'État, des éléments de l'armée et de la marine ont été déployés, ainsi que des policiers anti-blocus.

Salgado Pineda a commenté depuis l'esplanade du Centre international d'Acapulco : « Aujourd'hui, nous commençons cette opération avec les institutions de sécurité des trois niveaux de gouvernement, nous sommes tous en coordination absolue, il y aura près de deux mille éléments de tout cela institutions qui seront déployées sur le territoire pour soutenir tous nos visiteurs et bien sûr les guérérens, en cette période des fêtes, je vous assure que ce sera historique après tout ce temps de pandémie ».

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

Il a également déclaré que l'arrivée de plus de 400 000 visiteurs est attendue et que l'occupation moyenne de l'hôtel est de plus de 50 pour cent, atteignant 80 pour cent les jours de plus fort trafic.

La Semar, Sedena, Garde nationale, procureur général de l'État, Secrétariat de la sécurité publique à Acapulco, Protection civile de l'État et des municipalités, CAPTA, Croix-Rouge, Promoteur de plage, Croix d'Ambar, Santé municipale, Angeles Verdes, Capitainerie de Puerto, Profeco, Capufe sont quelques-unes des institutions qui sera chargé de la sécurité de l'État de Guerrero.

Le sous-secrétaire à la sécurité publique de Guerrero, Irving de Jesús González Sánchez, a indiqué que l'opération comprendra 600 agents répartis dans 96 patrouilles, 28 patrouilles à moto, trois VTT et un véhicule blindé qui sera utilisé principalement à Acapulco.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Le commandant de la huitième région navale, Julio César Pescina Ávila, a ajouté que le Secrétariat de la Marine fournirait 258 marins, un véhicule de surface et cinq petits véhicules de surface, un hélicoptère et six véhicules terrestres.

Pour sa part, López Rodríguez a déclaré : « À ceux qui nous visitent, merci pour votre affection et votre confiance, cela nous renforce pour aller de l'avant, leur tranquillité et leur repos sont un grand engagement pour nous, nous travaillons dur pour leur garantir la sécurité et les meilleures conditions, je remercie les habitants d'Acapulco de tout mon cœur pour leur confiance et pour que nous continuions à marcher. »

« Nous sommes fermement engagés à assurer la sécurité de tous nos visiteurs, à réduire l'incidence de l'ordre public et à créer le meilleur environnement pour tous ceux qui, comme toujours, préfèrent visiter Guerrero », a déclaré le gouverneur Salgado Pineda.

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Sur l'Autopista del Sol, une opération de sécurité et de lutte contre le blocus a été déployée ; à 14 heures, un groupe d'élèves des écoles publiques normales de l'État a été encapsulé par une centaine de policiers anti-émeutes de l'État dans le Parador del Marqués de Chilpancingo pour les empêcher de bloquer l'autoroute.

Pendant la manifestation, le trafic automobile a été réduit à une voie et a provoqué une file d'attente de ceux qui tentaient d'entrer dans le port le premier jour de vacances.

Environ une heure plus tard, sur le stand à l'entrée d'Acapulco La Venta, un groupe de personnes a tenté de bloquer l'accès ; il s'agissait de parents de patients qui exigeaient la fourniture de médicaments dans les hôpitaux municipaux. Cependant, la manifestation n'a pas eu lieu car ils ont été retirés par la police anti-blocus.

