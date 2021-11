“No sabes quién soy”: alcaldesa de Acapulco fue acusada de insultar a personal de aeropuerto

La alcaldesa de Acapulco aseguró que los hechos no ocurrieron de forma agresiva. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez fue acusada por personal del Aeropuerto de esa ciudad por insultarlos y por su actitud violenta.

Según los detalles que han trascendido, el incidente ocurrió el pasado 17 de noviembre antes de que la alcaldesa abordara su vuelo con el número 749 en la aerolínea Volaris que tenía como escala la Ciudad de México.

En una parte del reporte que realizaron los empleados de la aerolínea señalaron que: “Siendo las 16:00 la inspector de seguridad Rocío Hernández Cano, quien se encontraba en el arco detector de metales (DMP), ingresa a la pasajera Abelina López Rodríguez (actual presidenta municipal de Acapulco) quien al ingresar por el DMP origina una alarma por lo cual se procede a su revisión de forma manual dándole las respectivas instrucciones, a lo cual reacciona de manera alterada gritando citadamente lo siguiente: ¡¡Cómo me vas a tocar hija de tu pu** ma***, que no sabes quién soy yo, soy la presidenta municipal!!”.

En redes sociales los usuarios se mostraron en desacuerdo por las conductas de la presidenta municipal. (Foto: Facebook/@AbelinaLopezR)

De igual manera el personal aseguró en el reporte que la presidenta municipal le pidió a la diputada del Congreso Leticia Lozano Zavala que grabara lo acontecido, pues la intención la alcaldesa era poner una demanda contra el personal porque “para tocar a su persona se necesita una orden judicial”, indicó.

Posteriormente, en redes sociales los usuarios compartieron lo ocurrido, algunos opinaron que: “La alcaldesa de Acapulco, se integra a esa “élite” de despreciables políticos de dizque izquierda, al bloqueo de ciudadanos en redes sociales. Buenos para criticar, autoritarios y pésimos para gobernar”. Otros como la usuaria @alexabreo22 mostraron su inconformidad con su gobierno “En lugar de estar BLOQUEANDO a los ciudadanos de #Acapulco que te exigen resultados con tu desgobierno de simulación, ¡ponte a TRABAJAR @AbelinaLopezR!”.

Por su parte, el internauta @thecoastguy opinó que: “La flamante y nueva alcaldesa de Acapulco ,para no variar los modos y los tratos de la 4t . Al mero estilo y modos del viejo PRI se sienten intocables y se pueden pasar las leyes por el arco del triunfo. @la_grenitas @ManadaPolitica @rthur_013″

La alcaldesa en los últimos meses ha generado polémica debido a pide no se muestre la violencia en Acapulco, Guerrero. (Foto: Facebook/@AbelinaLopezR)

Ante las inconformidades y señalamientos por parte de internautas, la presidenta municipal, a través de su cuenta de Twitter, compartió un comunicado para explicar los hechos. En su tuit asegura que todas las acusaciones hacia su persona por parte del personal de Volaris son falsas.

Aseguró que es “transparente, honesta” y expresó que acudió al aeropuerto de Acapulco para dirigirse al Tianguis Turístico 2021 y que pasó por todos los controles de seguridad, indicó que la alarma sonó debido a los objetos que llevaba consigo en la bolsa de su pantalón y que la guardia le comentó que debía hacerle revisión “corporal, lo cual me incomodó como a cualquier persona”, resaltó.

De igual forma expuso el proceso que realizó después: “Le mostré a la guardia que no tenía ningún objeto sospechoso y ella insistió en la revisión corporal con sus manos. Finalmente acepté que lo hiciera y aunque me incomodó su actitud, en ningún momento le insulté”. También mencionó que después de los controles de seguridad del aeropuerto, los guardias le ofrecieron una disculpa por la situación.

Concluyó su comunicado, asegurando que no hubo ninguna discusión y que sabe lo estrictos que son los controles de seguridad de los aeropuertos, indicó que si hubiera habido alguna conducta violenta de su parte no la habrían dejado ingresar. Resaltó “me llama la atención que alguien haya filtrado información falsa a los medios de comunicación con el fin de atacar a mi gobierno”.

