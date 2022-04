6 clés scientifiques pour freiner le changement climatique : des énergies renouvelables aux régimes alimentaires durables

24/03/2021 Globo terráqueo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CURTIN

Une phrase à saveur d'ultimatum a marqué le dernier rapport publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : « C'est maintenant ou jamais ». L'accélération du changement climatique, grâce aux émissions de gaz à effet de serre, surprend les scientifiques. Si nous respectons les paramètres définis dans l'accord de Paris, la catastrophe climatique est presque assurée. C'est pourquoi les experts ont analysé cette situation en 6 clés : des énergies renouvelables à l'alimentation durable en passant par les villes vertes.

L'objectif est de se rapprocher. Aujourd'hui, la température de la planète a déjà augmenté de plus de 1,1 °C. L'objectif fixé lors de cette réunion était la signature non contraignante de quelque 200 pays fixant une limite entre 1,5 °C et 2 °C. Cependant, le temps presse et les experts préviennent qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et de passer à zéro émission. Sinon, d'ici 2100, l'augmentation sera proche de 3,2 °C, avec des effets dévastateurs sur la planète et l'humanité.

Dans 6 clés, plus de 265 experts de 65 pays ont indiqué les mesures que les pays devraient prendre pour éviter que la catastrophe climatique ne devienne une réalité. C'est pourquoi ils ont dit : « C'est maintenant ou jamais ». La science dispose de suffisamment de preuves scientifiques pour indiquer clairement que, si les émissions n'atteignent pas leur plafond et ne commencent pas à baisser en 2025, c'est-à-dire que dans 3 ans, la catastrophe climatique est presque garantie.

Selon les estimations du groupe d'experts, si les 3,2 °C indiqués dans le rapport étaient atteints comme la voie vers laquelle la planète se dirige d'ici la fin du siècle, les conséquences seraient dévastatrices : méga-incendies, vagues de chaleur, sécheresses, inondations, ouragans et autres phénomènes météorologiques extrêmes . Les conséquences seront subies à la fois par l'humanité, avec des millions de personnes déplacées et de multiples dommages, ainsi que par les écosystèmes (avec l'extinction d'espèces animales et végétales, entre autres aspects).

« Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent garantir un avenir vivable. Nous avons les outils et les connaissances nécessaires pour limiter le réchauffement », a averti Hoesung Lee, président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). En se concentrant sur 5 points et un sixième avec certains aspects positifs qui devraient être approfondis, le GIEC a formulé des recommandations pour empêcher le changement climatique de devenir irréversible et d'avoir des conséquences dévastatrices non seulement dans les années à venir, mais aussi dans les siècles à venir.

1- Abandonner les combustibles fossiles et s'orienter vers les énergies renouvelables

Les experts ont été décisifs : nous devons cesser d'utiliser ces carburants et modifier non seulement la matrice énergétique mondiale, mais également la propulsion des transports de personnes. Si l'augmentation de la température d'ici 2050 ne devait être que de 1,5 °C, l'utilisation mondiale de charbon, par rapport à 2019, aurait dû chuter de 100 %, de pétrole de 60 % et de gaz de 70 %.

Cependant, de nombreux pays ont aidé et continuent d'aider les industries du pétrole et du charbon. D'autant plus que l'invasion russe de l'Ukraine a commencé et que les conséquences économiques ont commencé à se propager dans le monde entier. Cependant, les experts préviennent que, si seules ces subventions étaient éliminées, les émissions pourraient être réduites de 10 % d'ici 2030.

La solution, selon les experts du GIEC, est la transition vers les énergies renouvelables. « Bien que des défis opérationnels, technologiques, économiques, réglementaires et sociaux persistent, diverses solutions systémiques ont émergé pour accueillir de grandes parts d'énergie renouvelable dans le système énergétique », indique le document. Et sur le même ton, António Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est positionné : « Il est temps d'arrêter de brûler notre planète et de commencer à investir dans l'abondante énergie renouvelable qui nous entoure ».

2 - Baisse de la production de méthane

Le dioxyde de carbone est considéré comme le principal gaz à effet de serre. Cependant, les experts préviennent que le méthane a un plus grand pouvoir pour élever la température de la planète. Il affirme même qu'ils ont une puissance jusqu'à 21 fois supérieure sur une période de 100 ans, bien que certaines recherches indiquent qu'ils restent moins longtemps dans l'atmosphère.

Quoi qu'il en soit, avec ces données sur la table, les scientifiques affirment que les émissions de ce gaz devraient baisser d'un tiers dans les 10 prochaines années. Le méthane n'est pas seulement généré par les combustibles fossiles, mais il est également libéré par l'activité des grenadiers (bovins et ovins), auxquels s'ajoutent des décharges et des sources naturelles.

Pour atteindre l'augmentation de 2 °C de la température de la planète, les émissions de ce gaz doivent diminuer de 43 % en 2030 et de 84 % en 2050. Selon la scientifique Diana Urge-Vorsatz, membre du panel du GIEC, « la réduction des émissions pour faire face à la crise climatique devrait se faire au niveau observé pendant la pandémie, mais année après année, ce qui améliorerait notre qualité de vie sans avoir besoin d'une crise sanitaire mondiale ».

3- Le problème du CO2

Au-delà des estimations du rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, les experts n'estiment pas une baisse drastique des émissions de dioxyde de carbone. C'est pourquoi ils ciblent des technologies qui permettent l'extraction du CO2, qui sera mesuré en centaines de milliards de tonnes. À cet égard, les scientifiques ont souligné dans le rapport que « l'élimination du dioxyde de carbone (RDC) est nécessaire pour atteindre un niveau zéro d'émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, à la fois au niveau mondial et national ».

À ce stade, les experts ont averti que ces mécanismes peuvent compenser les émissions résiduelles de ce gaz, en particulier dans les activités ou les secteurs où le nettoyage est difficile. Certaines des mesures que les pays peuvent mettre en œuvre pour atteindre cet objectif sont : l'expansion des forêts, l'amélioration des pratiques agricoles et l'application de technologies qui captent ce gaz, que ce soit dans les industries ou dans l'atmosphère.

Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont souligné que l'application de ces outils ne compenserait pas complètement les émissions de ce gaz par l'humanité, c'est pourquoi ils ont souligné l'importance de viser une diminution de sa production.

4- Le bétail et des régimes alimentaires plus durables

Les émissions de méthane et de dioxyde de carbone se produisent également dans les exploitations agricoles. L'activité animale et la déforestation qui implique la recherche de plus d'espace pour la plantation sont des actions qui contribuent au réchauffement climatique, car non seulement les sources de capture sont éliminées mais également ajoutées en tant qu'émetteurs de ce gaz.

À ce stade, le rapport indique que « les changements rapides et profonds de la demande permettent à tous les secteurs de réduire plus facilement les émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme ». Dans le même temps, il souligne l'application de « régimes sains et durables », qui se trouvent dans des aliments à base de plantes à faible impact sur l'environnement et qui, en outre, génèrent des avantages pour la santé.

Comme ils l'ont souligné dans le document, les pays les plus riches devraient contribuer le plus, puisqu'ils dépensent le moins (2 à 5 fois moins) pour apporter un changement qui contribue à l'atténuation du réchauffement climatique. À ce stade, les experts affirment que la dette que ces pays ont envers l'atténuation est entre 4 et 8 fois inférieure aux 1,6 billion à 3,2 billions de dollars par an que les pays en développement, qui sont les plus responsables des émissions de gaz, devraient investir.

5- Un monde plus vert

Les villes n'abritent pas seulement des personnes, mais aussi des industries, des usines et des moyens de transport. C'est pourquoi les experts souhaitent qu'ils deviennent des espaces plus verts et plus durables. À cet égard, Jim Skea, coprésident du groupe de travail du GIEC, a déclaré : « Sans réductions immédiates et profondes des émissions dans tous les secteurs, ce sera impossible », car les avantages ne sont pas seulement obtenus de la réduction du dioxyde de carbone, mais aussi de la température et de la qualité de l'air des villes. Dans ce dernier point, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré que 99 % de la population mondiale respirait un air de mauvaise qualité et qu'il y avait plus de 13 millions de décès par an dus à des causes environnementales évitables.

L'un des aspects que les scientifiques ont mis sur la table est la nécessité pour les véhicules d'abandonner les combustibles fossiles et de passer à l'électricité à faible émission, car ils « offrent le plus grand potentiel de décarbonisation pour le transport terrestre ». « Une action plus importante doit commencer cette année, pas l'année prochaine, ce mois-ci, pas le mois prochain, et en fait, aujourd'hui, pas demain », a déclaré Inger Andersen, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Un autre aspect sur lequel les experts ont mis l'accent sur la consommation d'énergie responsable dans les transports, avec des villes plus compactes et accessibles à pied, et des maisons durables « Les mesures prises au cours de cette décennie sont essentielles pour exploiter le potentiel d'atténuation des bâtiments, avec zéro ou aucune énergie carbone », a déclaré Jim Skea, coprésident du Groupe de travail III du GIEC.

Enfin, ils ont souligné l'utilisation de matériaux de construction plus efficaces, avec réutilisation et recyclage, qui, en outre, permettent une réduction des déchets . À ce stade, ils ont fait référence aux matériaux dont la fabrication ne génère pas de gaz à effet de serre, bien qu'ils aient précisé que ceux-ci en étaient encore au stade de l'analyse et attendaient des approbations pour la commercialisation.

6- Les points positifs du rapport

Bien qu'il n'ait pas été expressément marqué par les scientifiques, la vérité est que ce rapport a laissé des aspects positifs. Ils ont souligné que si les émissions continuent d'augmenter, ils ont mis en garde contre certains efforts visant à atténuer l'impact du réchauffement climatique , tels que la réduction des coûts des produits et la production d'énergies renouvelables.

Entre 2010 et 2019, les prix de la production d'énergie solaire ont chuté de 85 %, ceux de l'énergie éolienne de 55 % et ceux des batteries au lithium de 85 %. Alors qu'en 2015 et 2019, la capacité de production d'énergie éolienne dans le monde a augmenté de 70 %, le solaire photovoltaïque a augmenté de 170 %. Avec laquelle l'énergie dite propre a généré 37 % de l'électricité mondiale en 2019 .

Ils ont également noté que la hausse de la température se stabilisera lorsque les émissions de gaz à effet de serre seront « nettes nulles ». C'est-à-dire que les gaz émis peuvent être absorbés par la planète. Ils ont même souligné que les coûts de l'atténuation du changement climatique ne devraient pas affecter la Banque mondiale, car les avantages économiques de la réduction du réchauffement, y compris la santé et les dommages causés par le changement climatique, l'emportent sur les coûts.

