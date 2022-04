Quels sont et comment fonctionnent les MANPADS britanniques utilisés par l'Ukraine pour abattre les avions et les hélicoptères russes

Le vaste arsenal de défense envoyé par l'Occident a été vital pour la forte résistance que les forces ukrainiennes offrent à l'attaque des troupes russes. À cet égard, les systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS) jouent un rôle clé dans la destruction d'avions et d'hélicoptères russes. Après un mois et demi de guerre, les rapports indiquent que la plupart des pertes d'avions russes confirmées ont été tuées par ces missiles.

Le paquet de ravitaillement défensif reçu par Kiev comprend le système léger à grande vitesse StarStreak, développé par le Royaume-Uni et considéré comme le missile sol-air à courte portée le plus rapide au monde.

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le gouvernement de Boris Johnson a envoyé au moins 10 000 missiles aux forces ukrainiennes, dont StarStreak, qui ont gravement entravé les opérations aériennes russes.

Les MANPADS sont des systèmes de défense aérienne portables à courte portée, qui utilisent des missiles sol-air guidés par une technologie de localisation infrarouge pour détecter et attaquer des cibles. Efficaces à une altitude comprise entre 3 000 et 4 800 mètres, ils constituent une grande menace pour les aéronefs volant à basse altitude, en particulier les hélicoptères.

Plusieurs alliés de l'OTAN ont envoyé un tel système de défense aérienne en Ukraine. Les États-Unis l'ont fait grâce à leurs missiles Stinger, et le Royaume-Uni avec le StarStreak.

StarStreak fonctionne très différemment de presque tous les autres types de MANPADS. Chaque missile contient trois fléchettes en alliage de tungstène de 900 grammes qui sont lancées une fois que les deux moteurs-fusées du projectile brûlent pour augmenter l'ampleur des dégâts. Après le lancement, le missile est dirigé vers la cible via un double faisceau laser de faible intensité - qui empêche la détection - dirigé par l'opérateur jusqu'au moment de l'impact. Cela augmente la probabilité d'atteindre la cible.

Les fléchettes peuvent percer le blindage des hélicoptères et exploser lors de la pénétration, causant bien plus de dégâts qu'une explosion à la surface.

Comparé, par exemple, au missile américain Stinger, le StarStreak atteint une vitesse de plus de 3 700 km par heure, ce qui en fait le missile sol-air à courte portée le plus rapide au monde. Il se déplace à 10 miles par seconde et peut atteindre la cible en 5 ou 6 secondes, ce qui laisse très peu de temps à l'avion ou à l'hélicoptère pour éviter d'être touché.

En raison de sa vitesse, il est peu probable que les avions ennemis aient suffisamment de temps pour réagir une fois le missile lancé. De plus, ils ne peuvent pas être perturbés par des contre-mesures infrarouges ou radar/radio, ou éliminés par des missiles anti-radar.

Le groupe Thales, le fabricant de cette arme, affirme qu'elle est « optimisée pour fournir une défense contre les menaces aériennes, y compris les avions d'attaque au sol à voilure fixe et les hélicoptères d'attaque à démasquage tardif ».

Ils peuvent être déplacés par une seule personne ou montés sur un véhicule blindé, ce qui le rend très flexible et adaptable à différentes situations sur le champ de bataille.

C'est ainsi que fonctionnent les missiles StarStreak (Thales Group)

Bien que les MANPADS aient tendance à abattre davantage d'hélicoptères en raison de leur faible vol, depuis le début de l'invasion, il est surprenant de constater combien d'avions russes ont été détruits. En effet, la Russie et l'Ukraine n'ont pas d'importants stocks d'armes de précision, de sorte que les pilotes sont obligés de voler à basse altitude pour larguer avec précision des bombes et des roquettes non guidées.

Les spécialistes estiment également qu'il est possible pour les pilotes des deux côtés de voler à basse altitude pour détecter des cibles cachées par la couverture nuageuse ou par la perception que les systèmes de missiles sol-air à longue portée et haute altitude constituent une menace encore plus grande que les défenses à basse altitude.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un hélicoptère touché par un missile, apparemment dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine. Le journal britannique The Times a rapporté qu'une source du ministère de la Défense « croyait que la vidéo montrait StarStreak en action en Ukraine ».

Le journal a ajouté que les principales sources de l'industrie de la défense pensent également que StarStreak était l'arme utilisée dans cette attaque.

Les pays de l'OTAN, dont les États-Unis, ont livré des missiles sol-air aux forces ukrainiennes pour les aider à contrer l'offensive russe. Bien que le chiffre exact n'ait pas été divulgué, bon nombre d'entre eux étaient des MANPADS Stinger fabriqués en Amérique du Nord.

Comme le StarStreak, les Stingers, qui ont également été utilisés en Afghanistan, peuvent être transportés et manipulés par une seule personne. La fusée tirée par ce système peut atteindre une vitesse maximale de 3 100 km par heure, légèrement plus lente que la fusée britannique. Sa portée, jusqu'à 4,8 km, est également plus courte que celle du StarStreak, qui, selon Thales, peut atteindre des cibles à plus de 7 km.

Selon la presse britannique, cette attaque a été menée par les forces ukrainiennes contre un hélicoptère russe, à l'aide de missiles StarStreak

L'Ukraine a commencé la guerre en utilisant les missiles légers de l'ère soviétique des types SA-7 Grail et SA-14 Gremlin (9K32 Strela-2 et 9K34 Strela-3 respectivement, selon la désignation russe). Cependant, ces modèles sont technologiquement dépassés et, dans certains cas, ont directement expiré. Les SA-7s, par exemple, ont été remis aux Ukrainiens par les Allemands et sont entreposés au moins depuis la chute du mur de Berlin.

Les forces ukrainiennes ont également dans leur arsenal les missiles Grom et Piorun, d'origine polonaise, qui ont été livrés peu de temps avant le début de l'invasion russe. Ceux-ci ont été conçus pour remplacer les SA-7, SA-9 et SA-14.

La Russie a reconnu jeudi avoir subi des « pertes importantes » parmi son personnel militaire déployé en Ukraine et a assuré qu'elle continuerait à « défendre ses intérêts » après avoir été suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, dans des déclarations du porte-parole du Kremlin. « Nous avons des pertes importantes parmi les troupes et c'est une grande tragédie pour nous », a déclaré Dmitri Peskov dans une interview à la chaîne privée britannique Sky News, sans préciser son numéro.

Fin mars, l'armée de Vladimir Poutine a reconnu qu'elle avait perdu 1 351 soldats et que 3 825 autres avaient été blessés depuis le début de son offensive en Ukraine le 24 février.

