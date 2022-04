L'histoire de Huasi et Yastay, les condors qui reviendront à la vie sauvage

Il y a un peu plus d'un an, deux condors qui ont grandi sous des soins humains à Cordoue et à La Rioja sont arrivés au centre de sauvetage de la Fondation Temaikèn à Escobar, prêts à terminer leur cycle d'apprentissage et à se diriger vers leur retour à la nature à Río Negro. Cela se produit grâce au Programme de conservation des condor andins (PCCA), dont Temaikèn fait partie.

Yastay et Huasi sont deux condors nés respectivement à Cordoue et à La Rioja. Yastay est né le 23 novembre 2019 à Tatú Carreta, une réserve de Cordoue et Huasi au centre de préservation et de sauvetage de Yastay à La Rioja, le 27 octobre 2019. Les deux sont arrivés à Buenos Aires le 12 février 2021 dans le cadre d'un travail articulé entre différentes organisations travaillant à la conservation de cette espèce.

« Huasi et Yastay sont tous deux des condors nés sous soins humains mais par incubation naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec leurs parents et sont restés avec eux aussi longtemps que nécessaire. Le fait que les condors soient avec leurs parents au cours de leur première année de vie est essentiel pour les problèmes de comportement tels que l'alimentation, les soins aux poussins, le toilettage ou les dandinages », a expliqué Juan Kabur, responsable de l'équipe de gardiens du Temaikèn Species Recovery Center (CRET).

« Après cette période, des travaux sont en cours pour pouvoir les combiner avec le reste des condors qui peuvent être réinsérés avec eux », a ajouté Kabur. Et c'est cette étape que Huasi et Yastay ont franchi avec succès, prêts pour leur prochain arrêt : la chaîne de montagnes de Pailemán, située sur la côte du Rio Negrina.

Votre arrivée et votre séjour à Escobar

Lorsque les condors arrivent à la Fundación Temaikèn après avoir été secourus, ils doivent subir une série de contrôles vétérinaires et de diagnostics nécessaires pour déterminer leur état de santé, leur rétablissement et leur éventuelle réintégration . Cette espèce est souvent victime de chasseurs, blessée par des pièges ou empoisonnée par l'ingestion de balles de plomb qui tuent les animaux dont elle se nourrit. Ils peuvent également entrer en collision avec des structures artificielles, telles que des câbles haute tension ou d'autres altérations de leur habitat naturel.

Heureusement, ce n'est pas ainsi que Huasi et Yastay sont arrivés puisque, comme ils le disent à Temaikèn, ils ont été élevés par leurs parents et « tous deux sont arrivés en parfait état et avec leurs décharges vétérinaires correspondantes de leur lieu d'origine ».

Pendant ce temps qu'ils ont passé à Escobar, en plus de surveiller leur santé, ils ont subi un contrôle comportemental, où ils ont évalué leur mode de vie avec leurs partenaires potentiels de réintégration. Pourquoi étudient-ils leur comportement ?

« Les condors, comme les autres charognards, sont des animaux grégaires, ce qui signifie qu'ils peuvent se déplacer en groupes de plusieurs individus. Au CRET, un troupeau de condors nés sous soins humains s'est réuni dans différentes institutions du pays. La compatibilité de ces animaux a été surveillée et il a été évalué qu'ils peuvent exprimer les comportements naturels que tout condor exprimerait dans la nature. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'ils se nourrissent, ils ressemblent à un condor dans les Andes ou dans les hauts sommets de Cordoue lorsqu'ils mangent », a déclaré Kabur.

L'espace préparé pour les condors dans le CRET est très particulier puisque tous les animaux qui y passent du temps le font en isolement humain, ce qui implique que ceux qui s'occupent de ces animaux tous les jours le font de manière cachée. Dans le cas des condors, les enceintes sont munies de fenêtres en miroir pour les empêcher d'associer positivement les humains à leur alimentation. À cet égard, Juan a conclu qu'« à la fin de leur séjour au centre de récupération, nous pouvons dire que ce sont des animaux aptes à la fois cliniquement et comportementalement à se réintégrer dans la nature ».

Prochaine étape : vérifications finales et bandes d'ailes

Un an et des mois plus tard après son arrivée au CRET, une équipe interdisciplinaire de professions a déménagé Huasi et Yastay à leur hôpital vétérinaire où ils ont effectué le dernier examen vétérinaire où, avec l'équipe PCCA, ils ont également procédé à la mise en place de leurs bandes d'ailes. « La bande d'aile est un marquage qui est placé, comme son nom l'indique, sur l'une de ses ailes. Ce « label », à ce jour, est comme le DNI de chacun, et une fois qu'ils seront vus en train de voler autour de la Patagonie, il nous servira à pouvoir les observer avec des jumelles ou des monoculaires et ainsi savoir lequel est », a expliqué Kabur et a précisé que « les bandes ne sont pas lourdes, donc elles ne causent aucune douleur ni inconfort chez les animaux ».

Huasi et Yastay sont prêts pour la prochaine étape de ce long voyage : Paileman, Rio Negro. Là, ce sera leur lieu de réintégration, mais ils doivent d'abord passer par une étape d'adaptation dans une enceinte « presuelta ».

Depuis Temaikèn, ils expliquent que « ce site, géré par le PCCA, est situé sur une formation rocheuse à plus de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est important que les animaux atteignent ce point quelques mois avant leur réintégration, car ils doivent s'habituer à l'environnement et surtout aux courants thermiques et aux vents de la région. » Les condors devraient se rendre à cette destination dans les prochaines semaines pour mener à bien la dernière étape de ce processus de réintégration. Il n'y a toujours pas de date fixe, car toutes les institutions qui composent le programme doivent d'abord évaluer les cas et les possibilités étant donné le changement climatique de la région.

« À Pailemán, il y aura des techniciens de différentes organisations, dirigés par Ecoparque et Fundación Bioandina. Ils vivent à la base du champ situé au pied du plateau et sont chargés de continuer à surveiller les condors dans leur habitat naturel. Ils poursuivront les observations dans leurs nouveaux locaux et finaux jusqu'à ce qu'il soit temps de les réinsérer. Là, grâce aux bandes d'ailes et aux éléments de suivi et de télémétrie par satellite, ils pourront les accompagner et surveiller leurs performances, continuer à fournir des informations importantes sur cette espèce et sa conservation », a conclu Kabur, qui a participé au suivi des condors en 2019, lorsque le La fondation a réussi à réinsérer pour la première fois un condor né dans le Biopark de Temaikèn.

Yastay et Huasi rejoignent les plus de 100 condors qui ont traversé le centre de sauvetage des condor andins de la Fondation Temaikèn pendant 10 ans. Venant de tout le pays, 70 % de ces cas pourraient être réhabilités et relâchés dans leur environnement naturel. D'autres, en raison de la gravité de leurs blessures, bien qu'ils ne puissent pas être remis à la nature, font partie des programmes de reproduction, d'éducation et de recherche du Programme de conservation des condor andins en Argentine.

