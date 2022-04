À Medellín, ils capturent les meurtriers présumés de deux personnes de la communauté LGBTIQ+

Les autorités de Medellín sont en état d'alerte, car jusqu'à présent cette année, six personnes de la communauté LGBTIQ+ ont été tuées dans la ville dans des circonstances étranges, ce qui le fait réfléchir s'il pouvait s'agir d'un mécène. Selon le bureau du procureur général, plusieurs des corps ont été retrouvés attachés aux mains et aux pieds, avec une asphyxie mécanique et des signes de violence.

À ce jour, les meurtres de Juan Danilo Bedoya Roman, Sahmir Javier González Sarmiento, Juan David López Alzate, Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, Hernán Macias López et Gustavo Alberto Arango Jaramillo ont été confirmés.

Dans la plupart des cas, les victimes ont été convoquées via des plateformes numériques pour rencontrer des personnes et, selon les premières enquêtes, pour convenir de rencontres sexuelles occasionnelles. Le maire de Medellín, Daniel Quintero, a déclaré que la plate-forme « Grindr » sera l'une des applications intervenues pour trouver des indices sur ces crimes.

Dans l'après-midi de ce jeudi 7 avril, l'organe d'enquête a confirmé la capture de deux auteurs présumés des meurtres d'Osvaldo Adolfo Botero et Gustavo Alberto Arango, survenus lors d'événements isolés en janvier et février de cette année.

Botero Giraldo, 45 ans, a été retrouvé sans vie à l'intérieur d'un appartement du quartier de La Castellana le 11 janvier, tandis qu'Arango Jaramillo, 52 ans, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel du centre-ville le 1er février.

Cela peut vous intéresser : Un autre membre de la communauté LGBTIQ+ assassiné à Barranquilla

Les autorités n'ont pas encore publié les détails de ces captures. Selon le bureau du procureur de la section de Medellín, des tables de travail conjointes ont été mises en place avec la police judiciaire de la CTI et la police SIJIN de la police nationale, afin d'accélérer les processus d'enquête dans chacune de ces affaires.

Le procureur général de la nation, Francisco Barbosa Delgado, a souligné qu' « une équipe sous la coordination du procureur adjoint progresse dans une ligne d'enquête qui examine l'analyse des affaires dans leur ensemble. En conséquence, la direction de la section de Medellín a formé un groupe de travail spécial qui sera soutenu par des procureurs ayant une expérience dans ce type de crime et une articulation du travail avec le niveau central du ministère public », a déclaré le responsable.

À cet égard, « les faits sont étudiés en tenant compte de l'orientation sexuelle des victimes et en cherchant à déterminer si cela était lié ou non à la survenue des événements, sans exclure d'autres motifs possibles », peut-on lire dans le communiqué publié par le bureau du procureur général.

Afin de clarifier ces faits, les autorités locales ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 80 millions de pesos pour des informations ayant conduit à la capture des responsables. De la même manière, ils ont invité les membres de cette communauté à signaler tout événement susceptible de menacer leur vie ou leur intégrité physique.

Cela peut vous intéresser : La communauté LGBTIQ+dénonce les risques liés à l'utilisation des applications de rencontres à Medellin

« Nous réitérons l'invitation à venir utiliser la ligne d'urgence sociale Medellín 123, Módulo Diverso, pour signaler toute action ou situation qui menace ou met en danger la vie, l'intégrité et la sécurité de la population LGBTIQ+, ainsi que les lignes mises en place par la Police nationale pour diffuser des informations liés aux meurtres de ces citoyens », ont-ils souligné.

Entre 2020 et 2021, 98 personnes LGBTIQ+ ont été tuées en Colombie, selon le bureau du Médiateur. La plupart de ces actes de violence ont été enregistrés dans les départements des Caraïbes colombiennes, avec 28 cas, suivis par Antioquia, avec 15, Valle del Cauca, avec 8, dans la région du café, avec 7, et dans d'autres régions du pays, un total de 19 cas.

CONTINUEZ À LIRE :