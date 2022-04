Alianza Lima a joué un match à domicile contre River Plate dans le cadre du premier tour du groupe F de la Copa Libertadores 2022. C'était une correspondance assez égale en termes de résultat, puisque le 0 à 0 n'a pas bougé et il semblait que la tendance se poursuivrait de cette manière. Cependant, l'attaquant Matías Suárez a semblé marquer un but et mener le « Millionario » 1-0 à l'Estadio Nacional après un excellent jeu collectif.

L'attaquant argentin a marqué un but majeur après une passe millimétrique de Julián Álvarez | Vidéo : ESPN