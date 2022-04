Le mystère d'El Tajín : qu'est-ce qui aurait provoqué l'effondrement de la ville préhispanique

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) et le ministère de la Culture ont révélé que l'une des causes possibles de la disparition de la ville préhispanique El Tajín pourrait être associée à un phénomène solaire du bâtiment Nichos, situé dans la zone archéologique actuelle. C'est un monument qui a été érigé dans le but de demander aux dieux « un équilibre entre la nature et l'homme à une époque d'inondations et de changements dans l'environnement ».

L'institution a publié l'hypothèse dans un communiqué publié le 7 avril 2022, qui précise également que vers le Xe siècle (an 900), « un changement climatique connu sous le nom de période chaude médiévale » est arrivé sur le site, ce qui a causé des ravages non seulement dans la région mésoaméricaine, mais également dans une partie de l'Europe. régions continentales et autres régions éloignées.

L'une des conséquences de cet événement a été l'augmentation de la « température », qui a provoqué des inondations qui ont même conduit à l'abandon de grands centres de population. C'est le cas de la ville sacrée qui est aujourd'hui connue sous le nom de zone archéologique d'El Tajín, à Papantla, dans l'État de Veracruz. »

Cette conclusion a été tirée grâce au travail réalisé par des spécialistes dans la zone considérée comme un site du patrimoine mondial. La recherche a consisté à combiner « des informations climatiques anciennes, des données archéologiques collectées in situ et les résultats de plus de 11 ans d'études réalisées avec le LIDAR », un outil technologique pour la détection et la mesure d'objets à l'aide de points laser.

D'autre part, l'archéologue Patricia Castillo Peña, chercheuse au centre INAH Veracruz et directrice académique de la zone archéologique, déclare que « comment une ville si importante dans le rituel et la vie de son époque a été empêchée de fonctionner et a ordonné à ses habitants de renoncer aux demandes de ses dieux, qu'ils ont fait à partir de deux bâtiments fondamentaux : le South Ball Game et le Niches Building. »

En outre, il a ajouté que les deux constructions ne sont pas seulement les « plus monumentales de toute la zone nucléaire d'El Tajín, mais qu'elles sont aussi les plus récentes, construites entre 800 et 1100 après JC ». Cela signifie, selon le spécialiste, que si l'on tient compte du fait qu'ils étaient des moyens de contact avec « le divin, avec le soleil, l'eau et le vent, ils ont dû être érigés à la recherche de l'équilibre d'un environnement naturel perturbé ».

Le chercheur a également souligné que le bâtiment Nichos a été développé dans le but d'apprécier les phénomènes solaires qui se produisent au cours du trimestre de l'année, « des événements qui peuvent parfois coïncider, par exemple, avec les équinoxes et les solstices, et au cours desquels il y a un éclairage progressif du bâtiment. Préhispanique ».

Il a également été révélé que la précision est telle que « cet effet dure sept minutes, pendant lesquelles le soleil levant, associé à la divinité Quetzalcoatl, illumine chacun des sept corps du bâtiment des niches de haut en bas, jusqu'à ce qu'il touche la terre et entre en contact avec les hommes ».

Grâce aux travaux effectués par le biais du LIDAR, il a été possible de localiser « les accès d'origine à la zone nucléaire d'El Tajín, dont l'un se trouvait sur la façade ouest du bâtiment Nichos ». D'autre part, la déclaration détaille que les experts ont pu théoriser que « au cours du trimestre de l'année, environ 300 personnes, 150 sur la place est et 150 à l'ouest, ont entouré le monument dans l'espoir d'assister à l'illumination progressive de sa façade, ou à l'effet de couronnement qui se produit derrière, lorsque le soleil fait semblant de s'installer sur le dessus du sous-sol ».

Il est ajouté que le jeu Pelota Sur est également devenu un événement important, car en dehors du « jeu de compétition », à l'époque préhispanique, il y avait un jeu de balle rituel, dans lequel les participants demandaient une certaine faveur, par exemple, que les inondations cessent, et en retour ils devaient offrir quelque chose de sacré aux dieux ».

Enfin, il est conclu qu'El Tajín est un site archéologique de grande importance dans lequel « seule une infime partie de ses 1 221 hectares a été explorée, il est donc encore possible de trouver de nouvelles structures qui nous renseignent sur la relation étroite qu'entretenait la ville antique avec l'humain, le naturel et le divin ».

