Le gouverneur de Santander annonce une action en justice contre un député pour l'avoir qualifié de « paraco et corrompu »

Le jeudi 7 avril, le gouverneur de Santander, Mauricio Aguilar, a annoncé qu'il allait engager des poursuites judiciaires contre le député de ce département dans le nord-est de la Colombie, Ferley Sierra, qui a été un fervent critique de son administration après l'avoir qualifiée de « paraco et corrompue » et appartenant à un « criminel clan ».

Cela a été confirmé par le gouverneur Aguilar dans un communiqué dans lequel il a détaillé que le procès pour blessure et diffamation sera traité par le cabinet d'avocats « De la Esprella Lawyers Enterprise », avec lequel il cherche à « sauvegarder » son honneur et celui de sa famille, et a assuré qu'il n'entrerait pas dans des débats « où il Il n'y a pas de place pour la raison ou l'argumentation ; seulement il y a place pour des voies virtuelles de fait ».

« Je dois être assassiné par le clan paraco et corrompu Aguilar auquel appartient Mauricio Aguilar, car avec leurs organes de contrôle pourris ils ne pourront pas faire taire les voix d'un Santander qui veut que son clan criminel parte et cesse de saigner ce département », a affirmé l'adjoint Sierra sur son Twitter compte, ce qui l'a amené à imposer cette poursuite.

« L'obsession systématique d'un député - qui a transformé sa dignité publique en cirque itinérant, de dénaturer le débat public, le contrôle politique, la contradiction et la différence, nécessaires à la démocratie - contre mon humanité, celle de ma famille, et celle de mon équipe gouvernementale, m'oblige à ratifier, que malgré leur persécutions, mauvais traitements, violations, qu'il exerce, notamment contre les femmes de mon cabinet, que je rejette et condamne, je ne vais pas descendre dans la boue où il a transféré ses responsabilités », a déclaré le président.

Il a également invité le député Sierra, avec qui il a eu plusieurs différends juridiques, à exercer ses fonctions « sans agression verbale » et à proposer des actions qui profitent aux Santandériens et non à « plagier des projets d'autres départements », et a affirmé que ce que le fonctionnaire faisait était de « détruire et mettre le feu, mais en les termes de la proposition et la construction sont fissurés. »

« Le père du clan emprisonné par Paraco. Le frère emprisonné pour corruption et maintenant ils amènent De la Espriella pour essayer de couvrir le soleil avec un doigt. Maintenant, ils s'indignent qu'ils les appellent le clan paraco, mais quand le père s'est allié au bloc central bolívar des autodéfenses, ils n'ont rien dit », a déclaré le député via son compte Twitter, sachant qu'une action en justice serait intentée contre lui.

À cet égard, il a indiqué qu'il avait « désespéré » le gouverneur à qui il a indiqué que le crime d'insulte et de calomnie était appliqué contre lui, arguant qu'à aucun moment il n'avait plagié des projets, comme le souligne Aguilar dans le communiqué, confirmant que le président aurait appartenu à un « paraco et corrompu » et lui rappelant le sort de papa et frère.

Ce n'est pas la première fois que le député et le président de Santander intensifient leurs différends devant les tribunaux, Ferley Sierra a annoncé l'année dernière qu'il allait intenter une action en justice contre le gouverneur de Santander, Mauricio Aguilar, pour la violation présumée des mesures de biosécurité lors de la célébration de son anniversaires au siège du gouvernorat.

