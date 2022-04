La PNP a identifié et arrêté 12 personnes impliquées dans une attaque contre des locaux du centre-ville de Lima

L'Unité des services spéciaux de la Police nationale (USE) a indiqué avoir identifié les 12 personnes arrêtées au cours de la vandalisme du siège de la Cour supérieure de Lima et du jury national des élections.

On sait que sur le nombre total de détenus, 10 sont des adultes et deux sont des adolescents âgés de 16 ans. Ils ont été retrouvés des pièces de matériel informatique et d'autres meubles volés à la Cour supérieure de justice de Lima, dont les portes et les fenêtres ont été vandalisées avec des pierres.

Certaines des personnes arrêtées ont même été vues dans les vidéos et les photographies prises par les médias et les caméras de la municipalité métropolitaine de Lima.

Les personnes arrêtées dans la nuit du mardi 5 avril ont été identifiées comme suit :

1. Miguel Baldéon Palacios (39).

2. Marcos Bejar Meza (27)

3. Betto Cervantes Baltazar (24)

4. Luis Delgado Diaz (22 ans)

6. Sebastian Yovera López (25 ans).

7. Farid Lopez Ames (21 ans).

9. Cristhofer Rea Garcia (19 ans) à 1,9 km

10. Jonathan Viguria Campos (16 ans).

11. Luigi Villalobos Sanchez (20 ans).

12. Martin Zorrilla Rondoy (28 ans).

Les détenus, sur ordre du ministère public, sont détenus à la Division des affaires sociales de la Direction de la sécurité de l'État. Il cherche à savoir s'il existe un lien entre les détenus et une organisation politique quelconque.

ILS AURAIENT AGI EN TANT QUE GROUPE

Après avoir examiné les vidéos et les photos de la journée, la police n'exclut pas que les attaques aient été organisées et qu'un certain un niveau de coordination a été détecté entre les attaquants. Pour ces raisons, l'enquête policière pourrait déboucher sur une affaire de crime organisé.

La présidente du pouvoir judiciaire, Elvia Barrios, après avoir inspecté les locaux de la Cour supérieure de Lima, a n'excluant pas que l'attaque ait été planifiée.

« Selon l'évaluation de ce que nous avons constaté, c'est sans aucun doute que cela a été prédéterminé par certaines personnes, cela a été prévu auparavant », a-t-il expliqué à la presse.

El diario La República tuvo acceso a imágenes de los sospechosos. | Foto: Composición (La República)

Le journal La República a obtenu des images de plusieurs suspects : « Nous avons, par exemple, des vidéos dans lesquelles il est observé que des vandales se rassemblent en groupes et que des responsabilités sont distribuées, ce qui confirme qu'il y avait coordination », ont expliqué les sources policières au même journal.

UNE ENQUÊTE A ÉTÉ LANCÉE

Le ministère public a annoncé que l'actuel bureau du procureur pénal avait ouvert une enquête préliminaire contre les responsables des dommages subis par la Cour supérieure de Lima, le jury des élections nationales et le siège du ministère public, ainsi que d'autres personnes touchées locaux commerciaux.

Le département de la sécurité publique de la municipalité métropolitaine de Lima a déjà reçu la demande du parquet de lui envoyer les vidéos du mardi 5 avril. Ce sont des documents essentiels non seulement pour identifier les auteurs de vandalisme, mais également pour déterminer s'ils ont agi de manière coordonnée et planifiée.

En ce moment, il y a eu quelques coïncidences : les détenus Betto Cervantes, Luiggi Sánchez, Luis Delgado et Christofer Rea ont des maisons dans le Cercado de Lima. En outre, Miguel Baldeón et José Liñán résident à San Juan de Lurigancho.

« Comme c'est souvent le cas, tout le monde nie avoir participé aux outrages, mais lorsqu'on leur montre des vidéos et des photographies, où elles apparaissent en pleine action, ils restent silencieux. C'est le comportement de ces types de personnes violentes. D'abord, ils nient les faits, puis ils finissent par se rendre aux preuves », ont déclaré des sources policières au journal péruvien.

« Les plus compliqués sont ceux qui ont du matériel informatique qu'ils ont volé dans les bureaux, ce qui indique qu'il ne s'agissait pas de manifestants mais de personnes qui s'y sont rendues pour voler. C'est pourquoi, entre autres crimes, ils sont accusés de vol qualifié aggravé », ont-ils ajouté.

