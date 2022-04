La Liga MX a expulsé ses fans lors de Toluca vs Rayados

Lors du match de Toluca contre Rayados de Monterrey lors du tournoi Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, les autorités sportives ont indiqué qu'elles avaient retiré un groupe de fans en raison de leur comportement dans les tribunes du stade Nemesio Díez de Toluca, dans l'État du Mexique.

Une déclaration officielle publiée sur les réseaux sociaux a détaillé comment des protocoles ont été mis en œuvre pour retirer un groupe de fans en raison de leur comportement dans les tribunes.

Le rapport se lit comme suit :

« Ils retirent 15 supporters à Toluca vs Rayados de la 4e journée : la Liga MX rapporte que lors du match de la 4e journée de #GritaMéxicoC22 entre Toluca et Rayados, 15 personnes ont été retirées du stade Nemesio Diez. Ceci est destiné à ne pas suivre les indications de bonne conduite, de trouble de l'ordre et de déranger les autres participants à

L'expulsion a été effectuée par des éléments de la sécurité publique de l'État avec le soutien de Private Security et sous la supervision du commissaire de la Ligue MX BBVA ».





*Informations en cours de développement