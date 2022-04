Melgar d'Arequipa a visité Cuiabá depuis le Brésil pour la première date du groupe B de la Copa Sudamericana 2022. L'équipe péruvienne a été assez compétitive à l'Arena Pantanal et a pu être présente sur le tableau de bord, mais l'efficacité n'est pas de son côté. Précisément, l'attaquant Bernardo Cuesta a eu la belle occasion de marquer son but, mais le gardien à domicile, Walter, s'est montré plus attentif et lui a sorti le ballon juste assez, évitant le bris de parité.

Bernardo Cuesta a perdu un but clair à Melgar vs Cuiabá pour la Copa Sudamericana 2022. (Vidéo : DIRECTV)