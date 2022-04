Les controverses d'arbitrage Cali - Boca : un possible rouge et une pénalité à la loupe

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

Deux controverses arbitrales ont eu lieu lors du premier match du Deportivo Cali lors de la Copa Libertadores 2022 contre l'Argentin Boca Juniors. Le protagoniste des deux pièces était l'attaquant Darío Benedetto et selon l'analyste d'arbitrage d'Infobae Miguel Scime, l'arbitre vénézuélien Jesús Valenzuela avait le droit et une erreur dans le jugement de ces actions.

Le premier jeu a eu lieu à la fin des 45 premières minutes du match. Un long contrôle de l'attaquant argentin finit par être rejeté par l'arrière droit de l'équipe « sucre », Aldair Gutiérrez. Cependant, dans son empressement à récupérer le ballon, Benedetto a hardiment frappé son collègue avec les frappes guayos. Pour Scime, la pièce méritait un carton rouge pour usage excessif de la force. Pour l'infraction, le joueur n'a vu que le carton jaune.

Le deuxième jeu s'est produit au cours des deux minutes supplémentaires de la première mi-temps lorsque l'attaquant a revendiqué une infraction dans la zone en raison d'un affrontement avec le gardien de but Guillermo de Amores. Pour Miguel Scime, le jeu a été provoqué par le joueur de Boca Juniors, donc Valenzuela avait raison en ne marquant pas le penalty.

Le reste du match a laissé cinq cartons jaunes, trois pour Boca Juniors et deux pour le Deportivo Cali. En outre, il y a eu un total de 33 fautes, 20 en faveur de l'équipe « Verdiblanco » et 13 pour les « Xeneizes ».

Dans les premières minutes, l'équipe Xeneize a commencé à attaquer menée par le Paraguayen Oscar Romero, un casse-tête pour les milieux de terrain de l'équipe Azucarero, et par le jeune Exequiel 'Changuito' Zeballos, qui a terminé à deux reprises le but de l'Uruguayen Guillermo de Amores sur cette étape.

Pendant ce temps, les Colombiens ont eu leur chance la plus nette de la première mi-temps à la 13e minute quand, lors d'une contre-attaque, le gardien Agustín Rossi a fouiné le dégagement et le football a été laissé à l'ailier Yony González, qui s'est emmêlé et s'est retrouvé tôt par le défenseur central péruvien Carlos Zambrano.

Au fil du temps, le match s'est effondré et Boca a perdu de la clarté dans les premières minutes, bien qu'il soit passé près de marquer à nouveau dans un jeu à 39 ans au cours duquel un double arrêt de De Amores a sauvé Cali, alors qu'il a d'abord couvert un tir à milieu de portée de Darío Benedetto puis a dévié le tir rebond, réalisé par Zeballos.

Dans la phase complémentaire, le match est devenu encore plus enchevêtré et les équipes ont eu beaucoup de mal à créer des opportunités, auxquelles s'est ajouté le mauvais état du terrain du stade Deportivo Cali.

Les flashs de Teo Gutiérrez ont rapproché les Azucareros du but de Rossi, tandis que Romero est resté le plus important des Argentins, même si en seconde période, le Paraguayen a dû chercher le ballon à de nombreuses reprises sur son propre terrain car il recevait trop peu.

Lorsque le match semblait plus emmêlé, les hôtes ont ouvert le score à 69 sur un coup franc du côté droit que Velasco a pris et que Burdisso a réussi à diriger le ballon, malgré la difficulté qu'il allait, pour l'envoyer à l'arrière du filet et mettre l'entraîneur vénézuélien Rafael Dudame l pour célébrer.

Boca, stupéfait par le score, a reçu le deuxième coup dix minutes plus tard lorsque Velasco, dans un grand jeu sur le côté gauche, a débordé et a envoyé un centre rampant pour Vasquez, qui est apparu comme un fantôme et d'un tir gaucher a condamné le match en faveur des Colombiens.

Le deuxième jour, prévu pour la semaine prochaine, Xeneize accueillera mardi le Always Ready, enhardi, tandis que les producteurs de sucre rendront visite aux Corinthiens mercredi.

LISEZ LA SUITE :