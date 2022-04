Le compositeur de Vallenato Alberto 'Tico' Mercado a été envoyé en prison accusé de tentative de féminicide

Le deuxième tribunal pénal ambulant avec fonctions de contrôle des garanties de Valledupar a émis une mesure d'assurance dans un centre pénitentiaire contre le compositeur de vallenato Alberto « Tico » Mercado. Le sujet est accusé de tentative de fémicide.

Lors de l'audience d'accusation, le compositeur n'a pas accepté les accusations et a assuré qu'il était innocent de ce qui lui est reproché. Il convient de rappeler que son ancienne partenaire romantique Fernanda Ariza Valencia, 26 ans, souligne pour l'avoir frappée durement et avoir tenté de la noyer.

« Je n'accepte pas les accusations parce que je suis innocent », a déclaré Alberto 'Tico' Mercado lors de l'audience d'accusation citée par Blu Radio.

Il convient de noter que la défense de l'auteur-compositeur-interprète a fait appel de la décision du juge d'envoyer Mercado en prison, car il a assuré que c'était excessif et que cette affaire était pour préjudice corporel et non pour tentative de féminicide comme le prétend l'accusateur.

Cependant, le bureau du procureur général a fourni des preuves telles que plusieurs audios, dans lesquels le compositeur vallenato intimide son ancien partenaire romantique. De même, l'organisme d'enquête dispose de l'épicrisis de la clinique Cesar, du rapport médico-légal de la médecine légale et de la dénonciation du crime de tentative de meurtre, qui a ouvert la procédure contre le compositeur.

Il est à noter que, s'il est responsable de ce qui lui est reproché, l'auteur-compositeur-interprète pourrait payer une peine pouvant aller jusqu'à plus de 40 ans de prison.

La plainte de Fernanda Ariza

L'enquête a débuté après que Fernanda Ariza eut porté plainte, après une rencontre définie comme occasionnelle, entre elle et l'artiste, le 13 octobre 2021, au cours de laquelle la victime affirme avoir été violemment agressée.

Selon le récit d'Ariza Valencia, elle n'avait pas eu de relation amoureuse depuis un an et demi avec l'artiste, mais ils ont continué à parler parce qu'ils avaient mis fin aux fiançailles en bons termes, donc elle ne voyait aucun problème qu'il ait assisté à la réunion chez lui.

Puis elle a dit que lorsque tous les participants ont quitté le site, elle est restée chez un ami et Mercado est revenu avec l'excuse qu'elle avait gardé son portefeuille.

« Il a commencé à me réclamer pour certains messages ; au milieu de sa colère, il a commencé à me pendre en disant qu'il me tuerait parce que si je n'allais pas être avec lui, je ne serais avec personne, parce que je lui appartenais. J'ai réussi à lâcher prise et j'ai pris mon téléphone portable pour appeler la police, cela l'a rendu plus en colère et il a commencé à me coller des poings sur le visage et la tête causant des blessures à la région cervicale, à la bouche, aux dents, au nez et aux yeux ; en plus de coups au dos et aux bras », s'est souvenue Ariza.

Parmi les tests auxquels la jeune femme a exposé figure l'incapacité de la médecine légale pendant 20 jours et des photos montrant les coups sévères qu'elle a reçus au visage et au torse.

CONTINUEZ À LIRE :