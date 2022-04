La fusillade à Quibdó (Chocó) a fait trois morts dans le quartier de San Vicente

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Mardi soir, dans le quartier populaire de San Vicente, à l'est de Quibdó, des hommes armés ont tiré sur un groupe de personnes qui livraient à l'extérieur, faisant 3 morts, dont une mineure, comme le dénonce la formule vice-présidentielle actuelle du candidat Sergio Fajardo, Luis Guillermo Murillo , depuis son compte Twitter.

Les événements se sont produits après neuf heures du soir. Des policiers ont été signalés dans la région qui ont transporté les blessés par la fusillade dans un centre de santé de la capitale Chocoa.

Dans la version SEMANA, 3 autres personnes ont été blessées, dont un mineur ; les médias locaux PubliMóvil Chocó ont déclaré que l'hôpital de San Francisco de Asís avait signalé des dommages causés par l'attaque.

Pour le moment, les autorités ne se prononcent pas ; cependant, au début du mois, les habitants de Quibdo ont dénoncé la diffusion de tracts intimidants contre la population, signés par les Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie, dans lesquels ils mettaient en garde contre des représailles contre quiconque pris en train de tenir des réunions avec des membres d'autres groupes illégaux présents dans cette région du Pacifique, tels que « Los Mexicanos » ou « Los Zetas ».

Le Colombien a déclaré que les événements de la nuit précédente seraient liés à un jugement entre « Los Mexicanos » et « Los Palmeños », en litige sur le microtrafic dans cette région de Quibdo.





D'autre part, l'ancienne ministre de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Mabel Torres, a réagi aux actes de violence commis à Quibdo, notant qu'avec les décès d'hier soir, il y avait 68 morts dans cette région colombienne jusqu'à présent en 2022.

De même, l'ancien ministre a déclaré sur Twitter que la jeune fille signalée comme l'une des blessures continuait à se battre pour sa vie à l'hôpital de San Francisco de Asís, dans la capitale de Chocoa.

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

La violence dans le Chocó a incité le Bureau du Médiateur à commencer sa mission humanitaire avec ses fonctionnaires dans la région du Chocó pour prendre soin des 900 familles (4 000 personnes) de 25 communautés de la municipalité de Nóvita qui sont en état de confinement total. L'ELN a exigé que la communauté ne quitte pas ses maisons pour éviter d'avoir des répercussions violentes.

« Nous appelons la guérilla de l'ELN et les Forces d'autodéfense gaitanistes (AGC) à respecter les droits des communautés sur le territoire, à permettre la libre circulation des civils et à cesser leurs actions contre la communauté Novita, en plus de respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire », a-t-il dit. le Médiateur, Carlos Camargo Assis, dans une déclaration publiée sur le site Web de cette entité le week-end dernier.

Le maire de Nóvita, León Fabio Hurtado, a déclaré dans un entretien avec la MRC que 5 000 personnes (950 familles) étaient confinées depuis mars : « La municipalité de Nóvita compte 11 000 habitants, mais 70% restent à Alto Tamaná. Sur les 13 districts, huit connaissent des difficultés (...) Les forces de sécurité sont en attente, mais dans ces conflits, les communautés doivent avoir des garanties pour pouvoir se déplacer dans leurs parcelles car elles craignent les champs de mines. Tant qu'il y aura la présence de groupes en dehors de la Loi, les communautés vivront dans la peur », a-t-il souligné dans le reportage du matin de ce réseau.





