Les candidats de Bolsonaro à la présidence de Petrobras ont rejeté la proposition sur des allégations de conflits d'intérêts

Les deux propositions du président brésilien Jair Bolsonaro visant à occuper les postes les plus élevés de Petrobras, propriété de l'État, ont démissionné après avoir mis en garde contre le conflit d'intérêts que les deux auraient s'ils entraient en fonction.

Le dernier d'entre eux était l'économiste et consultant Adriano Pires, qui a informé lundi le palais Planalto qu'il renoncerait à la présidence de la compagnie pétrolière d'Etat, pour laquelle il avait été élu la semaine dernière pour remplacer le général Joaquim da Silva e Luna, selon le journal local 'O Globo' .

Les raisons que Pires a mises sur la table sont les conflits d'intérêts qu'il y aurait, les mêmes raisons que celles données dimanche par Rodolfo Landim pour ne pas accepter le président du conseil d'administration de la compagnie pétrolière d'État.

La décision de Pires a été officialisée auprès de l'exécutif par une lettre envoyée au ministre des Mines et de l'Énergie, Bento Albuquerque, dans laquelle il communiquait son retrait.

« Il était clair pour moi que je ne serais pas en mesure de concilier mon travail de consultant avec la présidence de Petrobras. J'ai commencé les procédures pour me dissocier. Tout au long du processus, cependant, je me suis rendu compte que je ne pouvais malheureusement pas le faire en si peu de temps », a déclaré Pires, qui a remercié Albuquerque et le président Bolsonaro.

Parmi les clients de Pires figure Carlos Suárez, homme d'affaires et partenaire des sociétés de distribution de gaz, et ami depuis des décennies de Landim, qui a justifié sa décision de ne pas accepter l'invitation du gouvernement à concentrer tous ses efforts sur Flamengo, une équipe de football brésilienne.

L'homme d'affaires et ingénieur, qui a travaillé dans la compagnie pétrolière d'État pendant plus de deux décennies et préside Flamengo, a exprimé dans un communiqué son désir de consacrer tout son temps à « renforcer davantage » le club de football le plus populaire du Brésil.

Outre la proximité de plusieurs entreprises du secteur pétrolier et gazier, Landim a également participé à des enquêtes pour corruption liées aux médias et à l'opération presque infinie de Lava Jato, avec des ramifications au-delà de l'État brésilien.

Avant de prendre une décision, la nomination de Pires avait déjà été remise en question par le parquet et la Cour des comptes précisément en raison de ce conflit d'intérêts dû à son activité intensive de consultant auprès de plusieurs entreprises du secteur, il a donc demandé à ne pas présider Petrobras auparavant il a dû mener une enquête plus approfondie pour entrer en fonction.

Ils se sont opposés au fait que Pires ait fondé et dirige actuellement le Centre brésilien d'infrastructures, « qui fournit des services aux grandes multinationales pétrolières, gazières et énergétiques depuis plus de 20 ans ».

Le conseil d'administration de Petrobras devait se réunir mardi prochain, le 13 avril, pour choisir qui serait le nouveau président de la société d'État. Les deux, selon les rapports internes, auraient de la difficulté à dépasser les critères du comité.

Bolsonaro maintient la société sous pression, qui contrôle le marché brésilien et met en œuvre des ajustements constants en fonction du cours international du pétrole brut, conformément à sa politique de prix.

À la mi-mars, Petrobras a annoncé une hausse de 18,77 % du prix de l'essence, de 24,9 % du diesel et de 16,1 % du propane et du butane, après deux mois sans hausse des prix. Une décision qui a été largement attaquée par le président Bolsonaro.

Silva e Luna lui-même, un général de réserve de l'armée, avait été nommé en février de l'année dernière également en raison du désaccord de Bolsonaro avec les hausses de prix sous l'administration de l'économiste Roberto Castello Branco.

Depuis 2017, Petrobras maintient une politique conforme aux valeurs internationales pour fixer les prix du carburant, bien que le Brésil soit l'un des plus grands producteurs de certaines de ces matières premières.

Les actions de Petrobras se négociaient en rouge, avec une perte de 0,76 % après s'être redressées au cours de la journée à la Bourse de São Paulo.

