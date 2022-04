Le Sony Store fait une annonce importante à propos de PlayStation

Sony a annoncé que les utilisateurs pourront désormais trouver tous les produits PlayStation officiels sur le Sony Store, afin de partager des cartes-cadeaux et des abonnements PlayStation Plus avec qui vous voulez.

La boutique en ligne Sony est disponible aux États-Unis depuis 2019. Cette annonce coïncide avec les nouveaux produits d'Horizon Raw Materials, la marque Guerrilla Games. Mais désormais, les consommateurs peuvent également acheter des vestes, des pulls molletonnés, des Funko Pop ! et d'autres objets qui rendent hommage à Horizon : Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War ou tout simplement à la marque PlayStation et ses consoles.

Les nouveaux pulls molletonnés, t-shirts, sacs à dos, sacs à bandoulière, bouteilles d'eau et autres produits officiels PlayStation sont arrivés sur le Sony Store, et maintenant chaque utilisateur peut les emporter partout et prouver à quel point il est fanatique de la console née en 1994.

La société met en avant par exemple le blouson aviateur inspiré de la PS4, la casquette en relief de la manette sans fil DualSense, un t-shirt pour femme avec un logo irisé et un sac à dos PlayStation, des bouteilles d'eau, des casquettes, des livres d'art, mugs et plus encore.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

De plus, vous pouvez partager votre passion pour la PlayStation en faisant don de cartes de 10$, 20$, 50$ et 100$ afin que les autres puissent profiter pleinement de tous les éléments de la plus grande bibliothèque de contenu PlayStation au monde via le PlayStation Network.

Les cartes PlayStation Plus de 3 mois et 12 mois permettent également de profiter de tous ses avantages, notamment la possibilité de jouer en multijoueur en ligne avec une communauté mondiale de joueurs, des parties mensuelles gratuites et des réductions exclusives sur le Play Store.

Sony a supprimé la possibilité d'acheter des abonnements annuels à PlayStation Now sur sa boutique en ligne. L'élimination a eu lieu la semaine dernière lorsqu'il a été annoncé que PlayStation Now serait remplacé par le nouveau PlayStation Plus, qui compte désormais trois niveaux et offre un accès à un catalogue de jeux de la génération actuelle et au-delà.

La raison est liée à l'arrêt de PlayStation Now. Dans le cadre de l'annonce de la disparition du service PlayStation Now et de l'intégration de ses fonctionnalités dans l'abonnement PlayStation Plus Premium, Sony a rassuré les abonnés PlayStation Now existants en veillant à ce que des mois d'abonnements payants à PlayStation Now soient automatiquement convertis. sur PlayStation Premium.

L'abonnement annuel à PlayStation Now coûte 59,99$ et l'abonnement annuel à PlayStation Plus Premium coûte 119,9$. C'était donc une bonne affaire pour ceux qui avaient un contrat à long terme pour Now.

Pour cette raison, et actuellement, le seul moyen d'accéder à PlayStation Now consiste à souscrire un abonnement mensuel, éliminant ainsi la possibilité de payer des mois à l'avance. L'abonnement mensuel coûte 8,99$ et sera remplacé, en juin, par l'abonnement PlayStation Plus Premium à partir de 16,99$, qui donne accès aux jeux PlayStation 3 du catalogue PlayStation Now.

PlayStation Plus proposera trois modes d'abonnement différents

PlayStation Plus Essential, qui conserve les fonctionnalités de PlayStation Plus telles qu'elles sont connues au même prix que l'actuel :

- 8,99$ US pour un mois.

- 24,99$ pour trois mois.

- 59,99$ pour un an.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra, qui ajoute l'accès à un catalogue d'environ 400 jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 , et coût :

- 13,99$ US par mois.

- 39,99$ pour trois mois.

- 99,99$ US par an.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

et PlayStation Plus Premium, qui comprend tout ce qui précède et un catalogue d'environ 300 jeux rétrocompatibles de PlayStation 3, PlayStation 2, PSP et PlayStation, et coûtera :

- 16,99$ par mois.

- 49,99 dollars pour trois mois.

- 119,99$ US par an.

