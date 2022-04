Le criminel infâme derrière le trafic de drogue « El Pozolero del Teo », qui a dilué plus de 300 personnes

Dans le monde criminel, certaines légendes sont devenues célèbres dans le monde entier à cause de la cruauté derrière laquelle elles se cachent, ou très rarement à cause de l'héroïsme ou des dons de gentillesse et de lutte qui se cachent derrière elles.

Il y a une histoire d'une cruauté inimaginable que même dans divers narcocorridos tels que celui composé et interprété par Tito Torbellino appelé El Pozolero del Teo, où est représentée la vie de Santiago Meza, qui a obéi aux commandes d'un ancien lieutenant de l'Arellano Felix, à Tijuana.

Il s'agit d'un récit avec des accordéons et des percussions dans le simple style du Norteño Banda, qui tout au long de sa carrière s'est consacré à perfectionner Tito Torbellino, qui aurait été tué par le trafic de drogue.

Les paroles racontent l'une des nombreuses aventures aux côtés de ses patrons, qui ont apparemment mené un point de contrôle et une arrestation d'une grande importance, dans laquelle El Jefe 3 Letras (Teo) et son compadre La Perra ont été impliqués, combattant des coups de feu avec les autorités.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Teodoro García Simental, El Teo, était un ancien lieutenant de l'Arellano Felix qui a fini par se séparer d'eux, était également le saint patron de Santiago Meza, l'un des criminels les plus sadiques de ces derniers temps, surnommé par son mode opératoire comme El Pozolero, qui a révolutionné les méthodes de disparition avec ses actes célèbres et redoutés de dissolution des cadavres.

Santiago Meza López a été arrêté en 2009 dans la ville frontalière de Tijuana, où il était engagé dans la maçonnerie, mais ce n'était qu'une façade, en réalité c'était un criminel rare.

Au moment de leur assurance, avec celle d'autres criminels, ils ont reçu une mitrailleuse de calibre 9 mm, le modèle MP5, une carabine de calibre 5,56 mm modèle ZM4, un fusil de calibre .308, le modèle HK-91, un fusil de calibre 0,5, un fusil modèle 82A1, 2 grenades offensives et des cartouches utiles, ainsi que comme les véhicules Jeep Comander, Toyota Tundra et Toyota Camry.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

La piste a été découverte par l'Association United for the Disappeared en Basse-Californie, située sur le terrain connu sous le nom de La Gallera, une gigantesque tombe clandestine qui contenait entre 14 000 et 15 000 restes humains, dont plusieurs ont été fournis par Meza.

C'est l'un des assassins du peuple de Teo qui leur a recommandé de poursuivre les recherches dans cette zone, jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement 7 000 fragments humains présentant des signes de tentative de dissolution et jusqu'à 2 000 dents.

Le travail du Pozolero était de recevoir dans son laboratoire secret, où il avait des tambours remplis de soude caustique, les corps des ennemis de ses patrons et de les laisser dans la substance jusqu'à ce qu'ils soient complètement dilués. En retour, il a reçu 600$ par corps.

Bien que sa méthode puisse sembler, à première vue, quelque peu brutale, grotesque et donc, sans planification préalable, ou « sur le trajet », la vérité est que Meza avait sa propre recette dans la préparation de la substance qu'il utilisait. Ce n'était pas impromptu.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

Le surnom d'El Pozolero a été donné grâce à sa méthode : une cuve de 200 litres qui a rempli la moitié d'eau, puis a vidé deux sacs de soude caustique et a finalement jeté les corps en quartiers.

Ce mélange est resté au moins 8 heures à feu vif jusqu'à ce qu'il soit finalement bouilli et se désintègre presque complètement. Il y avait des parties du corps qui n'ont pas brûlé, comme des dents, des ongles ou de petits morceaux d'os, qu'il a finalement jetés dans un terrain vague, les a brûlés avec de l'essence et les a enterrés.

Cette méthode, a rapporté Meza, lui a été enseignée par Efraín Pérez, un ancien membre du cartel Arellano Felix et l'un des trafiquants de drogue les plus dangereux de ces derniers temps. Il est en prison aux États-Unis avec une peine de 26 ans.

Au moment de sa capture, il a comparu devant les autorités nationales, qui, a-t-il dit, ont dissous un peu plus de 300 corps sur ordre de Teo, qui a d'abord travaillé pour le cartel Arellano Felix puis s'est séparé. On estime qu'il était en fait de 650 en 9 ans.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

El Pozolero a été condamné à 10 ans de prison pour crime organisé, association criminelle et sépulture clandestine ; son temps sera terminé cette année 2022 et il pourrait être libéré tout au long du mois d'avril.

Tito Torbellino n'est pas le seul Mexicain du Nord à s'être distingué pour avoir chanté une chanson lyrique épique au criminel décrit ci-dessus. Le groupe Explosión Norteña a fait de même avec la chanson El Cocinero, ainsi que la pièce Santiago Meza de Fidel Rueda.

