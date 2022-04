La promotion en Liga MX pourrait revenir : qui sont les premiers candidats

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

La Liga MX pourrait affronter ses derniers mois en tant que ligue sans promotion ni relégation, car selon ESPN, la possibilité de reprendre le combat pour accéder à la première division du football au Mexique est très proche.

En effet, quatre équipes ont entamé le processus de certification auprès de la Fédération mexicaine de football (FMF), avec lequel elles auraient la possibilité d'être promues si elles atteignaient les mérites sportifs nécessaires ; cependant, selon les exigences de la ligue, il est essentiel que les quatre équipes soient approuvées , car ils ont besoin d'au moins quatre clubs certifiés pour reprendre leur promotion.

Quels sont les clubs qui ont demandé leur certification à promouvoir ?

Les équipes qui ont déjà entamé le processus et qui auraient été confirmées par ESPN sont Atlante, Venados de Yucatán, Atlético Morelia et Leones Negros, qui seraient devenus les premiers clubs avec la possibilité de revenir en première division, un processus qui s'est conclu avec la réception des candidatures le 4 avril.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

Les exigences requises par la MX Expansion League pour la promotion sont les suivantes :

1. Fichier d'affiliation. Le Club doit être tenu à jour avec son dossier de membre conformément au Statut du FMF et au Règlement sur les membres, les noms et le siège (RANS).

2. Critères d'infrastructure. Le club doit répondre aux exigences minimales de son stade en termes de terrain, d'éclairage, de vestiaires, de box, de services sanitaires, médicaux et de sécurité, et de presse. Ainsi que des terrains d'entraînement et un club-house.

3. Critères de contrôle économique. Les cubes doivent répondre aux objectifs énoncés dans les lignes directrices sur le contrôle économique. Plus précisément, les états financiers, les budgets et les lettres de non-débit seront évalués.

4. Structure institutionnelle. Il faut prouver que le Club possède le modèle de structure institutionnelle qui permet, grâce à la répartition des domaines et des fonctions, d'avoir un meilleur ordre corporatif.

5. Lignes directrices pour la mise en œuvre du Fonds d'amélioration. Vérifiez que les clubs n'ont pas dépensé plus de 50 % pour le paiement de la masse salariale sportive et que le reste a été utilisé pour les dépenses de fonctionnement du club.

6. Avis du consultant externe. Un consultant désigné par LIGA MX émettra un avis sur les informations financières historiques et sur le plan d'affaires à soumettre par chaque club pour présenter son projet de croissance sur 3 ans.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





*Informations en cours de développement