Córdova et Murayama, proches de dire au revoir à l'INE ; les députés proposeront le nouveau président du conseil

Quatre des 11 conseillers électoraux qui composent le Conseil général de l'Institut national électoral (INE) sont à un an de la fin de leur mandat, dont Lorenzo Córdova et Ciro Murayama, qui ont été les cibles du critiques adressées au gouvernement fédéral ces dernières semaines sur la question de la révocation du mandat.

En outre, en avril 2023, Adriana Margarita Favela Herrera et José Roberto Ruiz Saldaña quitteront l'Institut, de sorte que la Chambre des députés nommera leurs relais, qui seront chargés de mener le processus des élections fédérales de 2024, au cours duquel le renouvellement de la présidence de la Republic se démarque.

Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu'après la révocation du mandat, il enverra au Congrès une réforme électorale initiative qui vise à une refonte en profondeur de l'INE, où les conseillers électoraux seraient élus par vote populaire, bien que les candidats soient proposés par le pouvoir exécutif et législatif.

Indépendamment de l'annonce de cette réforme constitutionnelle, la législation en vigueur à ce jour indique que la Chambre des députés devrait lancer un appel à l'inscription des futurs conseillers électoraux et à un comité d'évaluation chargé de sélectionner une liste de candidats présentant les meilleurs profils, qui doivent y assister des entretiens pour démontrer leur capacité technique en matière électorale.

Par la suite, le comité d'évaluation de la Chambre des députés sélectionnera une liste des meilleurs candidats, qui sera présentée au Conseil de coordination politique, et afin de sélectionner les quatre conseillers électoraux pour la période 2023-2032, le vote favorable des deux tiers des législateurs être présent à la session plénière.

Conformément à la loi générale sur les institutions et les procédures électorales, la présidente du conseil général de l'INE sera élue par les deux tiers des députés, « donc Morena et ses alliés seront décisifs en 2023 pour la nomination du relais de Lorenzo Córdova.

Il convient de noter qu'à San Lázaro, Morena détient 202 des 500 sièges, et avec ses alliés PT et PVEM, ils sont au nombre de 279, de sorte qu'ils auraient le plus de chances de définir les quatre nouveaux membres de l'INE.

La controverse de ce week-end est due au fait que le secrétaire à l'Intérieur, Adán Augusto López, a participé à un événement public à Coahuila au cours duquel il a ouvertement manifesté en faveur du président Andrés Manuel López Obrador face au jour imminent de la révocation du mandat. En outre, il a souligné que l'INE sera bientôt réformée et que ce seront les personnes qui voteront pour les conseillers électoraux et les magistrats, qui seront retirées d'une liste proposée par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, a insisté lundi sur le fait qu'elle soutenait la proposition de réforme de l'INE et a déclaré que « il est temps de changer « les conditions dans lesquelles fonctionne l'organe électoral, car il a estimé que les membres du Conseil général ne devaient pas gagner plus que le Président de la République.

Sheinbaum, qui est considéré comme l'un des candidats à la candidature présidentielle de 2024, a ajouté qu' « il est temps de le changer en raison de la manière dont les réformes électorales se sont déroulées et des privilèges dont jouissent les conseillers électoraux, seuls les rêves au-dessus du salaire du président sont supérieurs au salaire du président, sont au-dessus du salaire des Mexicains, qui n'ont pas mis fin à leurs privilèges au sein du Conseil électoral mais continuent d'utiliser des ressources publiques [...] ce qui n'est pas soutenable ».

Il faudra attendre le 10 avril et la révocation du mandat pour connaître en détail la proposition de réforme constitutionnelle visant à réorganiser l'organe électoral qui organisera et exécutera l'élection présidentielle de 2024.

