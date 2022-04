Joueur indispensable de l'équipe de l'entraîneur argentin Diego Cocca lors de la saison 2021 de la Liga MX, l'Atlas de Guadalajara a officiellement annoncé le renouvellement du contrat du gardien de but colombien Camilo Vargas, récemment sacré champion de la première division du football mexicain après 70 ans de sécheresse.

Le gardien de but de Bogotá, issu des divisions inférieures d'Independiente Santa Fe en 2007, est arrivé chez Atlas en juillet 2019 et son dernier renouvellement avait eu lieu en octobre 2020 dans un contrat signé jusqu'en juin 2024.

Cependant, à l'âge de 33 ans, le gardien de but de l'équipe nationale de Colombie a reçu de chaleureuses nouvelles de l'équipe rojinegro dans la nuit du lundi 4 avril, lorsque sa prolongation de contrat a été annoncée pour deux ans de plus, soit jusqu'en juin 2026.

Avec une figure de super-héros, les Zorros ont salué le travail de Vargas Gil, dont le seul titre international est celui remporté l'an dernier lors du tournoi d'ouverture 2021 contre le club León. C'était l'annonce de La Furia sur leurs réseaux sociaux :

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

Le club mexicain reconnaît que le gardien de but de Bogota est une idole pour les supporters après avoir sauvé son équipe à plusieurs reprises dans des phases décisives. C'est précisément pour cette raison que le conseil d'administration a tenu à lui rendre hommage avec une vidéo qui compile ses meilleures performances, ainsi que les témoignages pendant et après le deuxième titre de la ligue Atlas de son histoire. C'est ainsi que l'ancien gardien de but d'Argentinos Juniors, de l'Atlético Nacional et du Deportivo Cali a été exalté :

Il ne fait aucun doute que dans la mémoire des fans et de la direction d'Atlas, il y avait un souvenir agréable de leurs brillants arrêts et de la célébration d'un championnat de la ligue au Mexique devant son peuple. Avec l'aide de son compatriote, Julián Quiñones, Atlas s'attend à avoir une performance similaire à la saison dernière, au cours de laquelle il s'est qualifié pour les séries éliminatoires et a dépassé Monterrey, Pumas UNAM et León avec supériorité, après s'être classé deuxième du all-for-all avec 29 points.

C'est ainsi que l'équipe de Guadalajara a statué sur le séjour de Camilo pour au moins quatre années supplémentaires :

Vargas s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de but de la Liga MX ces dernières saisons, ayant été nommé MVP du tournoi Apertura 2021, en plus de remporter le deuxième titre de son histoire de l'équipe Rojinegro le 12 décembre sur le court du stade Jalisco.

Camilo Vargas est un élément clé du schéma de Diego Cocca, puisqu'il ajoute quatre engagements sans recevoir de but. Le gardien colombien accumule 34 matches en gardant son but sans but, en plus d'être un facteur dans le titre de la Liga MX remporté à l'Apertura 2021.

Avec Monterrey, Atlas est l'équipe qui a encaissé le moins de buts lors du tournoi Liga MX Clausura 2022, avec seulement neuf buts marqués.

Los Zorros occupe la cinquième place du championnat actuel avec 19 points obtenus en 12 matchs joués jusqu'à présent, ainsi qu'un record de 13 buts convertis en cinq victoires, quatre nuls et trois défaites. Son prochain défi sera en condition à domicile contre Necaxa le jeudi 7 avril à 21h00 heure colombienne pour la 13e date de la ligue locale.

