Le « Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor », qui a ouvert l'hommage émouvant à Taylor Hawkins aux Grammys 2022

Il y avait de nombreux protagonistes dans le gala des 64e Grammy Awards, mais il y en avait un qui, malgré ne pas être physiquement au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, avait bel et bien l'impression de faire partie de la grande majorité des personnes présentes et qui ne pouvait pas passer inaperçu : Oliver Taylor Hawkins.

Le batteur de Foo Figthers a été l'une des figures à l'honneur dans l'espace où l'Académie profite de l'occasion pour rendre un In Memoria à ceux qui ne sont pas en corps mais qui continuent à remplir les âmes de sa musique. Avec « There goes my hero », l'hommage au musicien a commencé, et le « Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor » a été entendu au passage qui a secoué des milliers de fans sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter.

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

Vía Twitter

