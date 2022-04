Ils permettent la facture d'impôts fonciers pour la forme physique des personnes âgées

Depuis le 1er avril, le ministère des Finances a commencé à émettre des factures de taxes foncières, qui sont disponibles sur la nouvelle plate-forme numérique : Bureau virtuel, à partir de là, les contribuables doivent s'inscrire avec un e-mail et un mot de passe sécurisé, puis effectuer la procédure de génération du reçu et du paiement.

Cependant, comme tous les citoyens ne disposent pas des installations nécessaires pour accéder aux nouveaux moyens technologiques, le ministère des Finances enverra la facture physique aux personnes des strates 1, 2, rurales et, dans la strate 3, aux propriétaires adultes de plus de 60 ans.

« Les expirations de Predial, avec une réduction de 10%, seront décalées du 9 au 24 mai, selon la dernière lettre du CHIP ; et sans réduction, la date limite court jusqu'au 24 juin. Autrement dit, les contribuables qui n'ont pas encore déclaré et payé l'impôt auront plus d'un mois pour obtenir l'avantage », a déclaré l'entité.

Le bureau du maire enverra les factures physiques à près de 700 000 propriétés des strates 1, 2 et rurales et à 260 000 maisons de la strate 3, dont les propriétés appartiennent à des personnes âgées. Ces personnes seront en mesure de se conformer au paiement de l'impôt foncier par les voies traditionnelles.

Pour sa part, le secrétaire aux Finances Juan Mauricio Ramírez a expliqué que la nouvelle plateforme « simplifiera les procédures et fournira des informations complètes, précises et opportunes aux plus de 2,6 millions de contribuables Predial à Bogotá, y compris ceux qui vont payer en plusieurs fois ».

Comment s'inscrire dans le bureau virtuel ?

1. Les contribuables doivent visiter le site Web officiel du Secrétariat du Trésor du district.

2. Accédez à la section Bureau virtuel et cliquez sur « Enregistrer un nouveau bureau virtuel », puis sur « S'inscrire ici ».

3. Sélectionnez le type de document avec lequel vous allez vous inscrire et renseignez les données demandées.

4. Cliquez sur l'option « OK ».

5. Répondez aux questions de validation posées par le système et cliquez sur « Soumettre ». Il ne faut pas oublier que si les réponses ne sont pas correctes, le système ne vous permettra pas d'avancer dans le processus.

6. Créez vos nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous avez déjà enregistré un e-mail sur la page, celui-ci apparaîtra, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

7. Vous recevrez un e-mail confirmant votre inscription pour activer votre compte.

L'une des nouveautés de ce bureau virtuel est que l'utilisateur du contribuable ne sera plus son numéro d'identification, mais un e-mail, qui avec un mot de passe sécurisé permettra désormais de mener à bien les procédures.

Comment télécharger et payer la taxe foncière ?

Après avoir effectué l'enregistrement respectif, les citoyens peuvent se rendre sur la page du Secrétariat du Trésor de Bogotá, pour télécharger et payer la facture correspondante. Voici les étapes à suivre :

1. Recherchez la partie Bureau virtuel et sélectionnez le bouton « Impôt foncier unifié ».

2. Connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe précédemment créés.

3. Cliquez sur le bouton « Contribuable » pour effectuer toutes les transactions et tous les paiements.

4. Sélectionnez l'onglet « Facturation ».

5. Dans les onglets déroulants, choisissez les options « Taxe foncière », sélectionnez l'année 2022 et cliquez sur « Rechercher ».

6. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous trouverez la possibilité de télécharger la facture et d'effectuer le paiement correspondant.

Dates de paiement des taxes foncières

Pour cette année, les contribuables auront jusqu'au 24 juin pour se conformer à cette obligation. Toutefois, si le Bogotá souhaite effectuer le paiement avec la réduction de 10%, il doit l'annuler entre le 9 et le 24 mai.

Fechas del impuesto predial Foto: Alcaldía de Bogotá

