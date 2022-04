« Hail », le film qui a choisi d'être tout à la fois et qui a perdu sa chance

Hail raconte l'histoire de Miguel Flores (Guillermo Francella), un météorologue de télévision à succès qui a a réussi à avoir sa propre émission météo. Dans la première émission, il arrive en tant que rock star. Tout le monde le veut, les voisins lui demandent conseil, les gens l'arrêtent dans la rue, la vie lui sourit. Le spectacle débute et Miguel s'endort pour annoncer une bonne nouvelle à la ville de Buenos Aires : la nuit sera excellente. Quand il se réveille le lendemain, il découvre que son monde s'est effondré : une terrible grêle est tombée sur la ville. Ceux qui ont suivi ses conseils infaillibles ont perdu leur voiture, leur animal de compagnie, leurs vêtements suspendus, tous déçus par Miguel devenu ennemi numéro 1. En désespoir de cause, il s'enfuit avec son petit poisson Osvaldo à Cordoue, où il est né et où vit sa fille, avec laquelle il entretient une relation éloignée.

C'est le début de Hail, une comédie dramatique qui parcourt plusieurs genres à la fois sans s'installer dans aucun. Tout est ficelé de manière fragile, à commencer par l'histoire parallèle du chauffeur de taxi Luis (Peto Menahem), qui croit aveuglément en Flores et est victime de moqueries et de dérision de la part de ses amis et de sa famille pour avoir laissé sa voiture au grand jour. La famille du chauffeur de taxi est un voyage sans arrêt dans l'enfer des pires habitudes argentines, mais ce n'est pas le ton de tout le film, seulement celui de la famille du chauffeur de taxi, une sorte de collection capsule au sein de la marque Granizo qu'est le film. Les lieux communs, il ne pouvait en être autrement, englobent tous les genres que le film touche.

Plus de choses vont et viennent sans aucune force. Le rayon traumatique du début, survenu en 1997, a marqué la vie de Miguel et de sa fille Carla, la petite amie actuelle du météorologue qui est une relation hors de propos mais peut-être pas, les voisins qui perdent leur chien et sont supprimés du script à cause de cela, le protagoniste n'a aucune revendication possible, et chacun d'entre eux les décisions qui ont coupé le scénario pour laisser un long film de deux heures dont on suppose qu'elles auraient pu être encore plus étendues. Le scénario du film est incohérent, ce qui pose un conflit majeur et corrige le reste avec un désordre saisissant. Les détails sont ceux où le film produit le plus d'eau. Un côté comique mystique n'est ni drôle ni séduisant, un hybride qui se termine très maladroitement.

Quand elle veut être une comédie, Francella se déplace avec aisance. Lui et Osvaldo, son poisson de compagnie, sont la seule chose qui peut être sauvée du casting, qui ne peut rien faire avec le peu qu'ils lui offrent. Filmé à la télévision, avec quelques drones forcés, le réalisateur Marcos Carnevale échoue à nouveau avec le côté dramatique, où il n'arrive jamais à se connecter. Les meilleurs films ont fait le réalisateur, et évidemment Francella aussi, qui a montré qu'il peut jouer n'importe quel rôle si le scénario et le réalisateur le mettent au défi de le faire.

Et, sans intention de raconter la fin prévisible, les dernières minutes du film sont une catastrophe, littéralement et métaphoriquement. Une tempête de honte d'autrui difficile à traverser sans se blesser dans la sensibilité cinématographique. Il y avait une comédie gentille avec l'air d'une histoire morale qui tournait autour, mais Hail a choisi d'être tout à la fois et a perdu sa chance. En prime, une poignée de journalistes faisant des apparitions dans des camées est aussi grossière qu'inutile, dans un film plus incompréhensible qu'autre chose. On ne saura jamais ce qu'ils voulaient faire, mais cela montre qu'ils n'ont pas réussi.

