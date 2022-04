Surprise lors d'un match de boxe : un arbitre a été touché et a dû être retiré sur une civière

Le positionnement sur le ring est l'un des points les plus importants pour un juge lors d'un combat. Et le juge mexicain Jesús Granados s'est retrouvé dans un mauvais secteur pendant quelques secondes dans la confrontation entre Irvin Turrubiartes et Gerardo Valenzuela. Et s'il payait pour cela : il a reçu un ananas sur la poitrine et a dû être retiré sur une civière.

Les derniers coups du troisième round ont été distribués lorsqu'un crochet droit de Valenzuela n'a pas eu le sort souhaité par le boxeur et a eu un impact sur l'autorité du combat. Granados a ressenti une douleur intense et a cessé de prêter attention au combat pendant les derniers instants. L'arbitre a commencé à tourner en rond avec ses bras dans un bocal et une fois qu'il a entendu la cloche, il s'est penché et a touché la zone où il a ressenti la puissante agression.

Le quatrième tour devait commencer, mais Jésus s'est allongé sur le côté du ring, où les médecins l'ont soigné immédiatement. Il a été automatiquement sorti de la zone de combat sur une civière pour les soins d'urgence. Les caméras se sont concentrées sur le moment où elles ont ouvert ses vêtements pour vérifier l'ampleur du coup et pour qu'il puisse aussi mieux respirer.

Une fois à l'infirmerie, Granados était avec le personnel médical de la soirée et après quelques minutes, il s'est rétabli. Selon l'émission TV Azteca, le juge s'est retiré par ses propres moyens du gymnase Rodrigo Quevedo situé dans la ville de Chihuahua et est hors de danger. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu quelque chose comme ça. Le grand précédent historique est Benny Leonard, un combattant new-yorkais qui un jour à la retraite s'est consacré à être juge, et le 18 avril 1947, alors qu'il faisait référence à une bagarre mineure, il est tombé mort. Nous faisons la comparaison pour la valeur historique, nous ne voulons pas que cela atteigne une telle définition », a expliqué l'un des commentateurs.

Un collègue était chargé de continuer à mener la confrontation qui a conduit à la victoire de Turrubiartes par KO dans le septième chapitre. Gerardo Valenzuela a chuté pour la première fois de sa carrière et s'est retrouvé avec un record de 10 victoires et une défaite tandis qu'Irvin a une fois de plus étiré son impressionnant record de 24-0-1 en réalisant un seul match nul contre Gustaño Piña Melgar fin 2021.

