La Jordanie juive : l'histoire du joueur qui rêve d'être le premier orthodoxe à jouer en NBA

En février 1999, le magazine Sports Illustrated a fait la couverture d'un joueur juif qui a brillé au lycée (avec une moyenne de 35,4 points) et l'a surnommé la « Jordanie juive ». Mais en réalité, personne ne l'a jamais pris au sérieux, peut-être à cause du titre bombaste et Tamir Goodman a joué pour Macabbi Tel Aviv, la puissance européenne et le plus grand club d'Israël, mais il a été laissé vouloir atteindre la NBA après ne pas s'être adapté à l'Université du Maryland pour des raisons religieuses . Aujourd'hui, 23 ans plus tard, aucun média n'a encore encouragé ce titre, mais cela ne semble pas long car la situation se répète, bien que dans un contexte beaucoup plus favorable pour le basketteur qui rêve de briser une barrière.

Il s'agit de Ryan Turrell, un joueur qui brille dans le basket collégial au point d'être le meilleur buteur (avec 27,1 points) parmi les 1220 facultés qui composent les trois divisions de la NCAA, et qui vient de prendre la décision de ne pas revenir pour la dernière année à l'université Yeshiva de New York et de se déclarer éligible pour le repêchage de la NBA qui se tiendra le 23 juin. Bien sûr, ce gardien de 2m01 et 21 ans joue en troisième et dernière division, ce qui soulève des doutes quant à savoir si son niveau et son potentiel peuvent être transférés au professionnalisme, mais ces jours-ci, tout le monde est regardé et analysé par le grand nombre de dépisteurs de la NBA. Ils disent que, bien que ce ne soit pas facile aujourd'hui, certaines équipes le suivent pour que le garçon puisse réaliser « le rêve de faire l'histoire et d'être le premier juif orthodoxe à jouer en NBA », comme il l'a déclaré il y a quelques jours lors de son annonce. Bien sûr, Ryan est déterminé et a précisé que, contrairement à Goodman, il prendra la décision de ne pas se reposer le samedi, jour réservé au Shabbat.

Turrell est issu d'une famille de bonne culture économique convertie au judaïsme orthodoxe. Le garçon, cherchant à transcender le sport choisi, avait des doutes au début. « Par exemple, je ne voulais pas utiliser le kipa dans les picados avec des amis, car j'étais un peu gêné. Être blanc et, en plus de ça, utiliser le kipa étaient comme deux coups ensemble dans les courts où il jouait. Mais cela m'est arrivé, vraiment, parce que je ne comprenais pas l'importance et que je n'étais pas fier de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est différent », avouait-il récemment. À 15 ans, Ryan avait du talent, des vertus à jouer, notamment au tir, mais il pesait à peine 65 kilos. C'est quand il a décidé de s'inscrire à la Valley Toray High School en Californie et s'est essayé avec succès dans le Earl Watson Elite, la meilleure compétition dans la partie ouest des États-Unis. Ainsi, peu à peu, les éclaireurs ont commencé à le suivre dans ce petit lycée du collectif. Soudain, il a cessé d'être un « maigre et petit ». Il a grandi, s'est renforcé et a commencé à être une puissance offensive, avec un excellent tir et même des dunks choquants.

Turrell a réalisé une moyenne de triple double au cours des deux dernières années de lycée et plusieurs universités l'ont regardé, lui offrant une bourse. Stanford était la plus prestigieuse, mais pas la seule. L'armée de l'air, l'UC Irvine et Cal State Northridge ont également fait leurs propositions. Turrell a choisi l'armée de l'air, sachant qu'à proximité se trouvait un rabbin et un restaurant casher qui expédiait de la nourriture, a-t-il admis. Mais il s'est vite rendu compte qu'il avait commis une erreur. Comme c'est arrivé à Goodman dans le Maryland, des thèmes religieux sont apparus, tels que l'entraînement que l'équipe a fait le samedi, pendant le Shabbat. Ryan a pris l'arrière-plan et a choisi une autre faculté pour étudier et jouer. Mais aucun de ceux qui avaient déjà eu besoin de ses services : il a demandé à aller à Yeshiva, une université juive de New York qui n'offre pas de bourses d'études, ce qui a surpris son père. « Nous avons fait l'effort avant, nous allons le faire maintenant », a répondu Brad, après avoir appris les raisons que son fils avait eues pour choisir cette université qui le laissait plus loin de ses rêves (il joue en Division III) mais plus proche de ses convictions.

Le garçon a d'abord été séduit par le fait que l'entraîneur Elliott Steinmetz cherchait à créer une culture juive d'excellence dans le sport. « C'était important, mais c'était aussi ce que je ressentais et pensais. J'ai fréquenté des écoles juives toute ma vie. J'ai grandi dans la religion et je suis casher, qui respecte les prescriptions rituelles du judaïsme. Mes parents ont été choqués, car ils savaient que je voulais jouer dans la Division I, mais je leur ai dit : « Je veux être une idole des Juifs. » J'adore la décision que j'ai prise et je ne le regrette pas. J'espère que beaucoup de gars prendront la même décision : choisir la religion et rester sur cette voie. Un chemin que je suis convaincu que mes rêves peuvent également être atteints », a déclaré Ryan au journal New York Times dans une interview. Turrell fait preuve d'une détermination incroyable à faire ce qu'il ressent, cherchant à atteindre la hauteur de ses rêves, même si la route est plus longue. « J'ai parlé à de nombreux joueurs juifs, qui se sentent démolis lorsqu'ils sont accablés ou maltraités parce qu'ils sont juifs, mais ce n'est pas ce que je ressens. J'adore utiliser mon kipa, je suis fier et quand il me dit 'jewboy' ça ne me dérange pas et je leur montre juste qu'ils ne peuvent pas me battre », a-t-il expliqué.

“Quiero demostrar que los judíos podemos jugar al básquet a ese nivel

Turrell vient d'une moyenne de 27 points avec des pourcentages élevés : 57 % sur le terrain et 47 % en triples. Son équipe, généralement issue du tas, a remporté 25 des 28 matches et remporté la Skyline Conference, atteignant une série de 50 victoires consécutives entre novembre 2019 et décembre 2021. À un moment donné, elle a été classée n°1 parmi les 355 universités qui composent la Division III. Il est dommage que la campagne en cours ne se soit pas terminée comme tout le monde le souhaitait : les Maccabées ont toutefois été éliminées du premier tour des séries éliminatoires, le 3 mars, contre John Hopkins. Le joueur a été le meilleur joueur de la Conférence au cours des deux dernières années, en plus du buteur historique de la faculté, avec plus de 2000 points, malgré le fait que deux des saisons ont été écourtées par la pandémie. En fait, en mars 2020, lorsque le tournoi a été annulé, il venait d'avoir marqué 71 points en deux matchs...

Sa capacité à marquer a suscité l'intérêt de plusieurs dépisteurs de la NBA. Les propriétaires, les cadres et les anciens joueurs sont allés voir leurs matchs. « Je sais que c'est arrivé, m'a dit mon entraîneur, ce qui s'est produit surtout à la fin de la saison », a admis le garçon, qui se spécialise dans un rôle qui prend de plus en plus d'importance chaque jour : le terrain extérieur. Même leur efficacité de points pour la possession (1,31) est la troisième meilleure de toute la NCAA, selon Synergy Sports. Mais, bien sûr, comme tout, vous devez le prendre avec une pince à épiler et évaluer qu'il le fait dans une division de niveau beaucoup plus bas. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les prévisions préliminaires, il n'est pas prévu qu'il soit sélectionné. Mais on pense que cela peut changer lorsque vous vous rendez sur des campus pré-repêchés, où tout le monde pourra le regarder en direct, en particulier votre capacité à lancer sous une meilleure opposition. La seule certitude est que son niveau dépasse la division où il joue et a le potentiel de continuer à croître.

« J'ai toujours dit que les Juifs ne sont pas des athlètes aussi bons physiquement que les autres, mais aujourd'hui, le monde est beaucoup plus ouvert aux différences qu'il y a 20 ans, lorsque Tamir est arrivé. C'est pourquoi je pense que le timing est bon pour Ryan, qui est pour moi comme un couteau suisse », a analysé Harold Katz, ancien éclaireur de Goodman DT et Yeshiva. Il y a des éléments intangibles qui le responsabilisent, comme sa détermination et sa mentalité, qui sont observées dans ses déclarations, et une éthique de travail qui est la preuve de tout. Depuis l'école primaire, il a personnalisé les entraîneurs que la famille lui a donnés, du lycée où il ne se passe pas un jour où il n'a pas à mettre 500 coups pour pouvoir abandonner l'entraînement et depuis quelques années, il suit un plan de travail dans le gymnase qui lui a permis d'ajouter des kilos de muscles. Tout cela lui permet d'être plus fort, plus efficace, de tirer des rideaux et de sortir pour lancer, en plus de lui avoir permis de défendre de multiples positions.

« À ce niveau, je peux faire ce que je veux et, en pensant au prochain, je peux seulement dire que je suis une éponge : j'apprends rapidement. Je n'ai aucun doute que je peux jouer un rôle (en NBA). Je veux essayer d'aller à tous les tests possibles pour leur montrer qu'à ce niveau, je peux aussi continuer à marquer, à défendre et à aider mes coéquipiers », a-t-il dit. Il y a des cas de joueurs, même actuels, qui ont atteint l'élite - et se sont beaucoup démarqués - après avoir joué en Division III, comme par exemple Duncan Robinson (Miami Heat) et Derrick White (Boston Celtics).

Dans le doute, il a également précisé que s'il continuera à utiliser le kipa — la NBA doit l'autoriser — il fera une seule exception qui va à l'encontre de ses convictions religieuses : il ne prendra pas la pause hebdomadaire —Shabbat- que le judaïsme expose. Une pratique de près de 6000 ans qui va du coucher du soleil tous les vendredis au samedi après-midi. Ils ne conduisent pas, ne dépensent pas d'argent, ne parlent pas au téléphone et, bien sûr, ne font pas d'efforts physiques. Une façon de se reposer et de transformer le banal en un lieu plus spirituel et sacré, disent-ils. Cela pourrait être un obstacle potentiel pour lui, mais il l'a éclairci. « J'ai l'intention de jouer et de m'entraîner pendant le Shabbat », a-t-il dit.

Enfin, il a clairement indiqué que son truc était sérieux. « Je veux montrer que les Juifs peuvent jouer au basket à ce niveau. Je veux le faire pour moi, mais pas seulement... Je veux inspirer les autres membres de ma religion à croire que je peux le faire. Je suis prêt à entrer dans l'histoire », a-t-il clairement indiqué. La détermination ne manque pas...

