La fusillade à Playa Manzanillo à Acapulco a fait trois morts et un blessé

Des minutes de terreur ont été vécues par des touristes sur la plage de Manzanillo dans le port d'Acapulco, après une fusillade qui a mis fin à la vie de trois personnes, l'une d'elles a été tuée par des agents de sécurité, tandis qu'une autre a été blessée dans la poursuite.

Selon le bureau du procureur de Guerrero, deux sujets sont arrivés dans un restaurant, où ils ont privé deux convives de leur vie. Remarquant les actions, ils ont été persécutés par des éléments ministériels, mais ils ont ouvert le feu.

La mêlée a eu lieu vers 15h40 le 4 avril, provoquant le chaos parmi les baigneurs venus profiter de la journée ensoleillée au bord de la mer. L'un des agresseurs présumés s'est enfui blessé alors qu'il se réfugiait dans les terres.

Les médias locaux ont rapporté que quatre personnes avaient été exécutées, mais les autorités ont précisé qu'il n'y en avait que trois, puisque l'un des tueurs à gages avait réussi à s'échapper. Deux pistolets de 9 mm ont été immobilisés sur les lieux de l'incident. Alors que le ministère public et des experts ont engagé les procédures correspondantes.

Bien que Guerrero ait été caractérisé par ses ports et ses destinations touristiques, la violence et l'insécurité ont éclipsé l'attrait dont il jouissait autrefois. Les fusillades, les incendies de locaux, les meurtres, l'abandon de restes humains et les affrontements se sont intensifiés à Acapulco.

Malgré le fait qu'il existe encore aujourd'hui des activités et des événements sportifs internationaux, les enlèvements, les extorsions et les exécutions font désormais partie de la vie quotidienne de l'entité.

Les habitants de Guerrero ont donc connu des épisodes de terreur provoqués par des groupes criminels organisés. Selon un rapport publié par The International Crisis Group, au moins 40 groupes se battent pour un portefeuille criminel diversifié, y compris des activités liées au trafic de drogue.

Evelyn Salgado, gouverneur qui a pris ses fonctions après les élections de l'année dernière, a réitéré les versions stratégiques de l'administration dirigée par Andrés Manuel López Obrador. Face aux actes criminels, il veille à ce que tout cela soit traité chaque fois que des causes profondes sont attaquées, par exemple en utilisant des programmes sociaux.

Cependant, des éléments des forces armées n'ont pas été déployés pour aider à protéger la population, comme cela a été le cas avec les plans de soutien constant dans des États tels que la Basse-Californie, Colima, Michoacán et Zacatecas, tous gouvernés par Morena, le parti au pouvoir.

L'un des derniers exemples de terreur subie par les habitants s'est produit le 31 mars, lorsque six têtes humaines ont été localisées, exposées sur l'auvent d'un véhicule dans la municipalité de Chilapa. À l'intérieur de l'unité, il y avait huit sacs de restes humains et à côté, un message de drogue en représailles à la vente de méthamphétamines.

Quelque chose de similaire s'est produit trois semaines plus tôt, après la découverte de deux corps décapités abandonnés dans un taxi dans la Diamond Zone d'Acapulco.

La tête de l'un des sujets a été laissée avec deux cartes avec des messages de drogue sur le pare-brise, tandis que l'autre partie coupée se trouvait à côté des corps dans le coffre du véhicule. Les corps présentaient des signes de torture.

Alors que le 24 mars, trois corps décapités ont été abandonnés sur un tronçon d'autoroute à Iguala de la Independencia, près du parcours qui mène à la communauté de Santa Teresa, à seulement 20 minutes du siège municipal. Les hommes avaient environ 30 et 40 ans.

À environ 10 mètres de l'endroit où les sujets sans vie étaient empilés, leurs têtes ont été coupées et le bras de l'un d'eux a été retrouvé. Des agents de sécurité sont arrivés pour garder la zone et les corps ont été transférés au service médico-légal pour une autopsie judiciaire.

CONTINUEZ À LIRE :