Cristian Benavente a salué l'adaptation de Gianluca Lapadula à l'équipe nationale péruvienne et la réalisation du repêchage

Cristian Benavente est l'un des joueurs péruviens qui a eu le plus d'avenir dès son plus jeune âge. Son talent est incontestable, même s'il n'a pas été en mesure de lui donner la continuité qu'il aurait souhaitée, tant au niveau du club que dans l'équipe nationale péruvienne. Cependant, cela ne signifie pas qu'il reste un joueur appelable et qu'il peut être une voix faisant autorité du « bicolore ». Précisément, « Bena » a salué l'adaptation de Gianluca Lapadula et la réalisation du repêchage après avoir battu le Paraguay à Lima.

« S'il s'agit de s'additionner, c'est très bon pour l'équipe nationale péruvienne. Dans ce cas, il s'adapte très bien et tout le monde est content », a commenté l'actuel joueur d'Alianza Lima dans un entretien avec Willax Deportes, reconnaissant l'intégration de « Lapa » dans l'équipe nationale.

De même, il a avoué qu'il était au Stade national en train de regarder le match du Pérou contre « Albirroja », un match qui a été clé pour la qualification pour la pré-Coupe du monde au Qatar 2022. « J'étais au stade et j'étais très content. Il y avait une très bonne ambiance et je suis content pour les compagnons. Le Pérou possède un groupe très bien formé. Tout le monde se connaît très bien et a une idée forte du professeur Ricardo Gareca », a-t-il dit.

Et c'est que le « blanc-rouge » a réalisé ce qui semblait impossible au début de 2021 : figurer dans le top cinq des qualifications sud-américaines. Précisément, au cours de ces mois, l'équipe n'a pas fait de la meilleure façon et a regardé en bas avec la Bolivie et le Venezuela. Cependant, depuis le match avec l'Équateur à Quito avant la Copa America, ils ont pris un coup de pouce qui les a amenés à se battre dans des positions plus avantageuses. Les défaites contre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie n'ont pas d'importance, car ils ont réussi à obtenir des résultats positifs contre le Venezuela (local et visiteur), le Chili (local), la Bolivie (local), la Colombie (en visite) et l'Équateur (local).

Maintenant, l'une des principales personnes responsables de cette réalisation était Gianluca Lapadula, qui, comme l'a dit Benavente, s'est parfaitement adapté et a été en mesure de remplacer, dans son style, deux « bicolores » historiques tels que Paolo Guerrero et Jefferson Farfan. Et bien qu'il n'ait pas les parchemins de ces joueurs, il a réussi à se montrer à la hauteur avec ses 7 buts et 2 passes décisives en 20 engagements , en plus de sa contribution sur le terrain de jeu avec ses mouvements de frappe et sa pression constante.

ACTUALITÉS AVEC ALIANZA LIMA

D'autre part, le joueur formé dans les divisions mineures du Real Madrid a déclaré que cela avait aidé Alianza Lima à corriger les défauts face à ce qui se profilait en Liga 1 et Coupe Libertadores. « Nous avons eu le temps de travailler, d'améliorer ce qui n'était pas si bon et de perfectionner les choses que nous avons bien faites. Je pense que c'était bien pour nous de nous adapter aux choses qui doivent être améliorées et j'espère que le prochain match sera reflété », a-t-il dit.

ADAPTATION AU CLUB

Cristian a également expliqué qu'il se sent adapté à la peinture « bleu et blanc », donc il espère seulement commencer à ajouter. « Je suis très content du groupe, je me sens très à l'aise. La seule chose qu'il nous reste et personnellement je serais beaucoup plus heureux, comme tout le monde, avec trois points », a-t-il dit.

