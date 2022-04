Un grave accident sur la route Mocoa-Pitalito, fait 25 blessés et plusieurs morts

Au cours des dernières heures, un grave accident a été signalé sur la route qui relie le département de Huila à Putumayo, un bus rattaché à la compagnie Coontransmayo étant tombé sur une falaise, faisant 25 blessés et quatre morts, mais le rapport officiel des autorités est toujours en attente, étant donné qu'il a dit que diverses agences effectuaient actuellement l'évaluation préliminaire, afin de déterminer tous les détails de l'événement.

Le malheur s'est produit dans la zone entourant le secteur de San Juan de Villalobos sur la route nationale qui relie ces départements, selon le concessionnaire Ruta al Sur, en charge du projet via Santana - Mocoa - Neiva, l'accident s'est produit exactement sur la route PR 71 +500 4503, lorsque le véhicule a roulé sur l'abîme et est tombé sur la falaise.

Dans le rapport officiel du concessionnaire, il a été souligné : « #Atencion Accident PR 77+000 Route 4503, un bus de la société @cootransmayoLtd est tombé dans l'abîme, plusieurs blessés. Nos unités de soins, inspecteur, chariot d'atelier, grue, ambulance, ambulances tierces sont activés : pompiers Pitalito, déménagement Polca Central Putumayo. » .

Reporte accidente Mocoa - Pitalito

Les unités de secours du concessionnaire de la Ruta del Sur se sont déplacées dans le secteur pour assister à l'événement. En plus de cela, les pompiers et les ambulances de Pitalito, Huila et la police routière centrale de Putumayo assistent également à l'événement qui pleure cette région du pays. Selon Semana, ce véhicule couvrait la route Bogota - San Miguel - Mocoa.

Le commandant de la police de Putumayo, Roberto Marín, a déclaré sur Blu Radio qu'en tant que chiffre officiel jusqu'à présent, il y avait eu quatre morts et entre 20 et 25 personnes blessées. À son tour, il a souligné que l'institution coordonnait avec toutes les entités d'urgence disponibles dans le département et municipalités. d'arriver avec tous les soins médicaux et les dispositifs de soutien logistique nécessaires, pour intervenir au milieu de la tragédie.

Pour sa part, la ministre des Transports, Angela María Orozco, a regretté ce fait et a invité tous les conducteurs du pays à prendre en compte les mesures de sécurité et de prévention, afin d'éviter de tels incidents, soulignant l'importance de l'examen technique mécanique, à être conscient des précipitations de pluies qui se produisent sur les voies et régulent les limites de vitesse.

Le ministre Orozco a déclaré : « Nous regrettons l'accident de la route survenu entre Cali et Mocoa, dans lequel 5 personnes sont mortes et 26 ont été blessées à la suite du renversement d'un bus. Nous rappelons l'importance d'un examen technique mécanique, d'une conduite prudente en raison de la pluie et du respect des limites de vitesse. » .

Pronunciamiento de la ministra de Transporte respecto al accidente en la vía Mocoa - Pitalito.

De même, la responsable du portefeuille des transports a exprimé sa solidarité avec les victimes de l'accident survenu dans la municipalité de Guatavita, Cundinamarca, car quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées, le rapport des autorités indiquait que le conducteur du véhicule avait perdu le contrôle et s'était écrasé dans un poteau, compte tenu du fait que la piste a conservé quelques traces d'humidité en raison des conditions météorologiques.

Dans sa déclaration, Ángela María Orozco a souligné sur son compte Twitter : « De même, nous exprimons notre solidarité avec les familles des quatre personnes décédées sur une route de Cundinamarca, lorsque le véhicule dans lequel elles se mobilisaient a perdu le contrôle et a percuté un poteau. Nous appelons à la prudence et au respect des règles de circulation. » .

