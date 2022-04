Trois centimes ensemble dépassent 145 000 pesos : deux d'entre eux ont des erreurs présumées

Des plus anciennes aux plus actuelles, une grande variété de pièces est proposée par une plateforme de trading à des prix exorbitants. Cette fois, nous annoncerons les caractéristiques de 3 exemplaires qui, malgré leur faible valeur nominale, sont cotés ensemble à plus de 100 000 pesos.

Trois des exemplaires sont très anciens et font partie de la famille AA, qui a été mise en circulation entre les années 1970 et 1980. En 1992, ils étaient en train d'être retirés.

Ils sont actuellement démonétisés parce qu'ils appartiennent à l'unité monétaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ; cela signifie qu'ils ne sont plus valables pour les transactions car ils n'ont pas de pouvoir libérateur. Sa valeur actuelle est équivalente au résultat de la division de la dénomination qu'ils indiquent, par mille.

De quoi s'agit-il ?

Premier exemplaire

Du plus vieux au plus jeune, en première position se trouve une pièce appelée la casquette phrygienne, elle a été mise en circulation en 1943. Il a été frappé en cuivre, a un diamètre de 28,5 mm et une composition à 95% de cuivre.

Moneda 20 centavos. (Mercado Libre)

L'exemplaire porte au verso le numéro « 20 », l'inscription « CENTAVOS », une composition formée par les volcans Popocatepetl et Iztaccihuatl et la pyramide du Soleil à Teotihuacán, le cactus, l'année d'émission et le symbole de la Monnaie mexicaine « M° ». Monture lisse avec des graphiques triangulaires.

Sur son avers se trouve le bouclier national de l'aigle dévorant un serpent et la phrase « États-Unis du Mexique ».

Cette pièce est vendue jusqu'à 80 000 pesos, selon une personne qui l'a mise en vente sur le site Web Mercado Libre, et aurait des erreurs de frappe.

Deuxième numéro

En deuxième position se trouve une pièce à l'effigie (image) d'une personnalité politique, qui a également une valeur nominale de 20 cents.

La copie a été frappée en cupronickel et a été mise en circulation en 1974, selon les données du Banco de México (Banxico). De plus, il a un diamètre de 20,0 mm.

La pièce démonétisée particulière, c'est-à-dire qu'elle n'est plus valable pour effectuer des transactions, montre sur son dos le buste aux trois quarts du profil de l'ancien président du Mexique, Francisco I. Madero.

Moneda error. (Mercado Libre)

Il porte également le numéro imprimé « 20 », l'inscription « C » comme abréviation du mot cents, l'année d'émission et le symbole de la Monnaie mexicaine « M° ». Monture lisse.

Alors que l'avers représentait le bouclier national traditionnel de l'aigle dévorant un serpent et l'expression « États-Unis du Mexique ».

La copie est cotée jusqu'à 65 000 pesos et comporte également une erreur de frappe présumée à la date.

Troisième copie

C'est une œuvre plus culturelle, car elle donne une image à la tête olmèque. Il a une valeur nominale de 20 cents, un diamètre de 20,0 mm et a été frappé en laiton ou en cuivre.

Cette pièce a été mise en circulation en 1983, en plus de l'image du monument, elle porte sur son revers le chiffre 20 et le symbole des pièces de monnaie « ¢ », ainsi que l'inscription « Culture olmèque ».

Au centre de son avers se trouve le bouclier national traditionnel de l'aigle dévorant un serpent, en relief sculptural et avec la légende « États-Unis du Mexique » formant le demi-cercle supérieur.

Dans ce cas, il est proposé jusqu'à 26 000 pesos, via la même plateforme de trading.

Il ne faut pas oublier que toutes les copies doivent contenir certains éléments afin d'acquérir plus de valeur, selon les spécialistes.

