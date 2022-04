Qu'a dit Carmen Muñoz par rapport à Laura Bozzo et Rocío pour son nouveau programme ?

Carmen Muñoz est une animatrice de télévision qui s'est hissée à la célébrité de manière exponentielle après sa participation en tant qu'animatrice à l'émission TV Azteca Enamornados, cependant, après son départ de cette société à son retour à Televisa, l'artiste a maintenant un nouveau programme dans le format de talk émission intitulée Naked Secrets.

L'émission, qui a été créée le 28 mars et diffusée à 19 h sur Unicable, cherche à raconter des histoires de familles en difficulté, un peu comme Laura en Amérique ou Things of Life. C'est pourquoi Carmen, interrogée sur les similitudes entre son programme et ceux mentionnés ci-dessus, n'a pas tardé à répondre.

C'est lors d'une interview à TVyNovelas que la célèbre femme a souligné qu'elle ne voulait pas susciter de controverse avec Laura Bozzo et Rocío Sánchez Azuara, qui se caractérisent par ce type de spectacle.

« Je n'aime pas les comparaisons, je respecte vraiment les formats créés par mes collègues qui sont de grands chefs d'orchestre, mais je pense que chacun a mis son style, sa touche et c'est ce qui rend chaque programme différent. Je suis convaincu que Secretos al Naked aura ma touche, mon style, mon essence et celle d'Alexi Núñez. Donc, c'est une bombe, préparez-vous », a-t-il dit.

En ce qui concerne sa préparation à la réalisation de tels programmes, Carmen a indiqué qu'elle avait déjà connaissance à ce sujet, mais il a approfondi le fait que ce n'était pas une excuse pour ne pas étudier et donner le meilleur de chaque transmission possible.

« J'avais déjà un peu de connaissances sur les histoires de couple que j'ai entendues au fil des ans [...] mais au final, il faut toujours se préparer. Je veux dire, on ne peut pas improviser à la télévision, on ne peut pas y arriver sans outils, car l'information est sans aucun doute tout. Si tu restes coincé, tu sais comment sortir du pas, comment demander des conseils, comment contrôler la situation quand ça devient hors de contrôle, alors, je pense que je continue à me préparer tous les jours, je n'arrêterai jamais de le faire », a-t-il dit.

Au fil des ans, des rumeurs ont constamment circulé à propos des talk-shows, c'est que les « cas » présentés sont traités. Face à cela, Muñoz a avoué ce que ce sera dans Secretos al Naked.

Quelque chose que l'animatrice ne pouvait pas manquer était d'aborder le sujet de son récent retour à Televisa et elle a déclaré que, bien que cela ait pris beaucoup de temps, cela a été une expérience agréable de retourner à l'endroit où elle a travaillé pendant de nombreuses années.

« Il semble que je ne serais jamais partie ; c'est quelque chose de très drôle, car malgré les années que je suis passée ailleurs, ce retour, 16 ans plus tard, je rencontre des amis avec qui j'ai travaillé ou j'ai soudainement rencontré des maquilleurs qui m'ont reçu avec beaucoup d'affection, c'est très agréable quand on vous accueille comme ça », a-t-elle dit.

