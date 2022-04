Cali est la ville de Colombie qui a enregistré le plus d'homicides déclarés en 2022

01 de febrero de 2014 Al mediodía de este sábado fue asesinado Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de la líder comunitaria reclamante de tierras, igualmente asesinada en 2011, Ana Fabricia Córdoba. Colprensa / ARCHIVO

Rien qu'en mars, 83 homicides ont été enregistrés à Cali, bien qu'il s'agisse d'une légère baisse par rapport aux chiffres du même mois, mais l'an dernier, 6 cas de moins. Selon El País, les chiffres continuent d'avoir le même comportement des 20 dernières années, les événements impliquant des jeunes alliés ou sous l'influence de substances psychoactives, tard dans la nuit ou à l'aube, principalement le week-end.

Le journal souligne que les zones de la ville où les homicides ont été les plus nombreux au cours des trois premiers mois de l'année sont : « dans la Commune 14, avec 35 meurtres ; la Commune 15, où 28 cas ont été enregistrés et la Commune 21, dans laquelle il y a eu 20 crimes ». En outre, dans les quartiers Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Antonio Nariño, Córdoba City, sont les autres secteurs les plus touchés par les cas d'homicide jusqu'à présent en 2022.

Au début de l'année, le bureau du maire de Cali a présenté un rapport basé sur les statistiques fournies par l'Observatoire social, assurant que c'était le début de l'année avec le plus faible nombre d'homicides au cours des 30 dernières années : seulement « 45 cas enregistrés à ce jour », 20 janvier.

Le secrétaire à la sécurité et à la justice de district, le colonel en réserve, Carlos Soler Parra, a déclaré :

Mais, selon le bulletin statistique mensuel du Centre national de référence sur la violence, CRNV, en janvier, le même mois que le bureau du maire, il y a eu 76 homicides à Cali. Ce que cela signifiait d'être la ville avec le plus de cas dans tout le pays.

« Malheureusement, les meurtres sont des phénomènes multicaustiques avec des caractéristiques différentes qui les favorisent. Dans la ville, les homicides sont liés à des problèmes de coexistence et de criminalité au sein de chaque commune, des lieux où la dynamique criminelle des gangs et des organisations varie, tels que les itinéraires du trafic de drogue, les comptes directs, les charges de sécurité, les paiements de vengeance, entre autres », a déclaré Álvaro José Pretel, analyste et chercheur sur les questions de sécurité et de défense, à El País.

Il y a quelques minutes, le colonel Soler a déclaré :

Il a invité tous les citoyens et les fronts de sécurité à « avoir un engagement particulier » pour la préservation de la vie. Il a dit qu'ils devraient réfléchir à la façon dont ils réagissent aux situations, en gérant les émotions et en libérant « la raison et le cœur » de toute haine. Il a souligné que les plaintes ou les discussions devaient se faire en toute tranquillité d'esprit et ne pas le faire sous l'influence de l'alcool. Il ajoute que le district reconnaît le problème ; grâce à cela, ils vont commencer à travailler sur le problème. « Il n'est pas normal que quoi que ce soit aggrave la spirale de la violence. »

Enfin, il demande aux jeunes de ne pas se laisser « instrumentaliser » par des groupes illégaux, qui les recrutent pour se battre pour un « lieu de vice » dont le seul à donner de l'argent est le trafiquant de drogue. « Ce problème de sécurité ne consiste pas à placer plus de policiers au coin des rues, mais à affronter le trafic de drogue et le microtrafic de manière claire. »

Selon le rapport du Centre national de référence sur la violence, Cali est la ville qui a enregistré le plus d'homicides dans le pays en 2022, suivie de Carthagène, Barranquilla et Medellín dans les « rangs ». En revanche, aucun meurtre n'a été signalé à Mitú ni à Puerto Carreño.

