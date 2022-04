Un autre escroc, avec une mort mystérieuse et un trésor de crypto-monnaie perdu : « Ne faites confiance à personne »

Trust No One: The Hunt for the Cryptoking. Photograph of Gerald Cotten. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

C'était d'abord The Tinder Swindler (The Tinder Swindler) ; puis Qui est Anna ? (Inventing Anna) ; puis Bad Vegan : gloire, fraude et évasions. Money + mensonges semble être la formule de base des récents succès de Netflix, la ligne du documentaire sur les escrocs : parmi les principales recherches d'utilisateurs de la plateforme se distingue Ne faites confiance à personne : Sur la piste du roi de crypto-monnaies (Trust No One : The Hunt for the Crypto King), disponible uniquement depuis le 30 mars.

En 2018, lors de sa lune de miel en Inde, quelques jours seulement après avoir modifié son testament, Gerry Cotten, le PDG de QuadrigaCX, la principale firme d'investissement en crypto au Canada, est mort de façon inattendue. Sur la tombe, il a pris le mot de passe pour accéder à quelque 250 millions de dollars de ses plus de 75 000 clients. L'argent a littéralement disparu dans le cyberair.

Un groupe d'investisseurs se méfiait toutefois des faits : après tout, Cotten avait déjà effectué des manœuvres financières non sanctas, telles que des systèmes pyramidaux, dans le passé, bien qu'il ait toujours été indemne. Pendant que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le FBI enquêtaient sur l'affaire, ces quelques personnes se sont rassemblées sur Twitter, Reddit, Pastebin et Telegram et ont fait ce qui se fait sur les réseaux : elles sont descendues dans la spirale du filtre à bulles et sont devenues convaincues qu'elles avaient été arnaquées et Cotten était vivant en profitant de ses millions.

Le documentaire du réalisateur britannique Luke Sewell, avec une production exécutive de Sophie Jones et Morgan Matthews, suit l'histoire comme un véritable crime qui n'a pas encore été clos avec certitude, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide de l'hypothèse sur la fausse mort de Cotten et que la GRC n'a pas considèrent même qu'il est nécessaire d'exhumer le corps.

Kimberly Smith, l'une des voix qui dépeint l'histoire comme un véritable crime qui n'est pas encore clos. (Netflix)

À l'effet fascinant des escroqueries sur le streaming, le public est aggravé par des histoires sombres sur les crypto-monnaies (pour une raison, la règle numéro un qui les régit donne le titre de cette enquête : ne faites confiance à personne) et les complexités intrinsèques de la blockchain. Comme l'a dit l'une des parties blessées, qui protège son identité derrière le pseudonyme QCXINT, les autorités n'ont pas compris la nature du crime potentiel : « J'ai passé quelques heures au téléphone à expliquer les bases à un enquêteur de la GRC qui a fini par sentir qu'il serait beaucoup plus à l'aise avec un un cadavre, un pistolet chargé et une trace de sang ».

QCXINT a fait cette déclaration à Vanity Fair, qui a révélé l'affaire en novembre 2019 dans la note « Pyramid Schemes, Private Yachts, and 250 Million in Lost Crypto : Quadriga's Strange Story », sur laquelle est basé le documentaire de Sewell. QCXINT donne une apparence digne de son pseudonyme : avec un masque de renard, ou peut-être un raton laveur, imprimé en 3D.

L'un de ceux qui ont été lésés par la disparition du mot de passe a protégé son identité derrière l'alias de QCXINT. (Netflix)

Si l'ouverture en charge de l'homme masqué à la voix déformée prend le sérieux du documentaire, peu importe dans le vrai genre du crime, qui met davantage l'accent sur l'efficacité de l'histoire que sur sa fidélité aux faits qui l'ont inspirée. Un exemple est la spéculation sur le changement de visage de Cotten aux Bermudes, attribuée à un chirurgien plasticien aussi mystérieux que lui.

Outre les théories du complot des investisseurs-justiciers (un petit groupe par rapport au grand nombre de personnes qui ont perdu de l'argent dans l'affaire Quadriga), Trust No One montre également les journalistes du Globe and Mail, le journal qui a suivi l'affaire, et quelques experts qui ont traité avec l'enquête officielle. Les conjectures pleines de drames — qui, en revanche, étaient déjà disponibles sur des comptes YouTube — sont au moins égales aux preuves recueillies par Alexandra Posadzki et Joe Costaldo à Toronto.

Tong Zou est une autre des personnes blessées qui ont parlé pour « Ne faites confiance à personne ». (Netflix)

Cotten a fondé QuadrigaCX à Vancouver. Il avait une vie très instagrammable — voyages, voitures chères, yacht, hélicoptères, propriétés — et un air ringard. Après avoir épousé Jennifer Robertson, à l'âge de 30 ans, il est arrivé à Jaipur pour passer sa lune de miel, mais neuf jours plus tard, il s'est senti malade à la station balnéaire d'Oberoi Rajvilas. Dans un hôpital privé, on lui a diagnostiqué une gastro-entérite aiguë ; quelques heures plus tard, il avait développé une septicémie.

Un choc a causé sa mort. La cause officielle établie était « les complications de la maladie de Crohn ». Il n'y a eu aucune autopsie. Le corps a été embaumé pour son retour au Canada dans une université médicale locale.

La cause officielle du décès inattendu de Cotten en Inde était « les complications de la maladie de Crohn ». (Netflix)

Bien que tout cela se soit produit en quelques jours, Quadriga n'a annoncé la mort de Cotten qu'un mois plus tard. Pendant ce temps, la société a continué à accepter des fonds, bien qu'elle n'ait pas versé de dividendes ni rapporté d'investissements. Lorsque les clients ont commencé à s'interroger sur l'authenticité des documents, les faits et l'existence d'un testament ont été connus. Il a parlé de Lexus, Cessna et même d'un fonds pour les soins de deux Chihuahuas, mais il n'a pas mentionné les disques durs - portefeuilles froids ou portefeuilles froids - avec crypto-monnaie.

C'était aussi suspect que Cotten ne gardant pas la clé avec un plan B : si une personne perd ses clés, il appelle un serrurier, a expliqué Vanity Fair, mais s'il perd le mot de passe des portefeuilles bitcoin — une très longue séquence de signes, générés aléatoirement et impossible à mémoriser — les fonds sont tout simplement inaccessibles. Lorsque la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a ordonné à Ernst & Young de vérifier Quadriga, d'autres histoires douteuses ont émergé. Certains remontent à l'époque où Cotten a commencé à investir, à 15 ans, avec un ancien partenaire présumé, Michael Patryn.

Les blessés ont commencé à douter lorsqu'ils ont appris que Cotten avait changé de testament peu avant de se rendre à Jaipur. (Netflix)

Avec 89 minutes, Trust No One contribue à une tendance qui va au-delà de Netflix : Star+ a créé The Dropout : The Rise et Fall of Elizabeth Holmes (l'histoire du fondateur de Theranos, qui est devenu le plus jeune milliardaire de l'histoire en peu de temps et a fini en prison), HBO Max a Generation Hustle (réalisateur de documentaires La série d'Alex Gibney sur les arnaques, les pyramides et le phishing mettant en vedette des milléniaux sur Internet) et Apple TV+ ont publié WeCrashed (l'histoire d'Adam Neumann, l'entrepreneur WeWork).

Ali Mousavi, un autre des blessés qui a parlé dans le documentaire du mystère des fonds de Quadriga. (Netflix)





