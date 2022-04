Offres d'emploi pour les agents des ventes, du service à la clientèle et des

Une entreprise du secteur BPO compte 500 postes vacants dans les villes de Bogota, Medellin et Manizales, pour des agents de vente, des agents de service à la clientèle et des conseillers en recouvrement.

Parmi ces postes vacants, 400 concernent spécifiquement Bogota, Medellín et Manizales, pour les postes de conseiller en centre d'appels dans la vente de produits financiers et de conseillers en recouvrement.

Les exigences pour postuler à ces postes sont les suivantes : être un baccalauréat universitaire, avoir une bonne attitude commerciale, et avoir au moins quatre mois d'expérience en centre d'appels, télémarketing, ventes, secteur financier ou télécommunications.

Les personnes intéressées par ces offres d'emploi peuvent postuler en envoyant leur curriculum vitae aux e-mails seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co et seleccion.bogota@emergiacc.com, selon la ville où vous souhaitez postuler. Ou encore via les réseaux sociaux d'Emergia Colombia sur Facebook et Instagram.

Offres pour les conseillers bilingues

Les 100 postes vacants restants se trouvent dans la ville de Medellin et concernent des conseillers bilingues, des postes d'agents de vente (commissions pour les sans-abri) et du service à la clientèle pour servir les clients sur le marché américain.

Les conditions requises pour postuler à ces postes vacants sont les suivantes : être un baccalauréat, avoir six mois d'expérience en centre d'appels et en ventes certifiées, ainsi qu'un niveau d'anglais B2 ou C1.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV à cochoa@emergiacc.com ou écrire aux réseaux sociaux d'Emergia Colombia sur Facebook et Instagram.

« Parmi les avantages de travailler avec Emergia, citons la possibilité de croissance au sein de l'entreprise, des salaires décents et opportuns et une grande stabilité de l'emploi. En outre, il convient de noter qu'Emergia est une entreprise soucieuse de travailler pour le bien-être et le bonheur de ses employés, qui offre de nombreux domaines pour fournir ses services », explique Luz Enid Echeverry, directrice des personnes de la société soumissionnaire.

Une multinationale est à la recherche de conseillers inexpérimentés

D'autre part, une entreprise dédiée à l'offre de divers produits et services technologiques, recherche des conseillers d'affaires bilingues pour faire partie de son équipe et peut développer de grandes compétences commerciales.

Les soumissionnaires précisent que vous n'avez pas besoin d'expérience, mais que vous devez avoir une excellente attitude pour travailler en équipe.

Les conditions requises pour postuler à ces postes vacants sont les suivantes : être un baccalauréat et parler anglais. Les personnes sélectionnées devront, parmi leurs fonctions, fournir des services téléphoniques et en temps opportun aux clients de diverses entreprises, offrir des produits et services et, en outre, fidéliser le client et l'entreprise.

Le salaire est de 2 900 000$, plus les primes de vente et tous les avantages juridiques. La formation est entièrement payée. Le contrat est à durée indéterminée directement avec l'entreprise. Les heures de travail sont du lundi au vendredi dans des équipes fixes et non rotatives et il y a un jour de repos, soit le samedi soit le dimanche.

Pour postuler, vous devez entrer sur la plateforme Computrabajo et taper dans le moteur de recherche « Agent bilingue, mon premier emploi ! - Bogota sur place ». Ensuite, vous devrez accéder à l'option « Postuler » et joindre votre CV avec toutes vos données mises à jour. De même, vous devez disposer de temps pour l'entretien correspondant.

