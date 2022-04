Le 31 mars, le JEP a entendu le général Miguel Maza Márquez parler de l'affaire de disparition et de génocide du parti Union patriotique. Dans la scène, Maza a insisté sur le fait qu'il ne savait rien des suivis DAS du mouvement de gauche. Il a également dit ne pas se souvenir de certains documents soumis par le magistrat du tribunal de paix de transition, Gustavo Salazar, qui a ordonné le suivi de divers dirigeants politiques.

Maza a dit que ces événements se sont produits il y a près de 40 ans, donc il ne peut pas se souvenir de tous les détails et a utilisé une phrase qui ne s'est pas bien passée parmi les victimes.

Après l'intervention de l'ancien directeur du DAS, l'avocat délégué au JEP, Alonso Pio Fernández, a assuré que Maza Márquez n'avait pas répondu à ce qui avait été demandé et avait donné des réponses incomplètes.

« Vous voulez réitérer l'invitation respectueuse, vous avez dit « le temps passe et la vérité disparaît », mais l'idée est que la vérité ne disparaît pas », a déclaré le procureur qui a fait valoir que les témoignages de l'ancien directeur du DAS sont essentiels pour connaître la vérité sur le conflit armé.

Pour sa part, Martha Murillo, représentante des victimes, a indiqué que Maza Márquez n'a pas suffisamment progressé dans le véritable témoignage.

En ce qui concerne les crimes, Maza Márquez a insisté sur le fait que la sécurité des candidats à la présidentielle Bernardo Jaramillo et Carlos Pizarro - tués par des paramilitaires - n'était pas de sa responsabilité mais celle d'autres membres du DAS

Salazar a rappelé à M. Maza qu'il comparaissait non seulement en raison de sa responsabilité éventuelle mais pour celle de ses subordonnés en tant que directeur du DAS.

Avant de clore la procédure, le juge Salazar a présenté plusieurs documents de renseignement, de 1986 et 1987, qui répertorient les dirigeants de l'UP, avec des données spécifiques sur leur siège et leurs activités dans le mouvement politique, qui ont ensuite été tués ou menacés.

Enfin, Maza a assuré que le DAS était « un organisme affamé », sans la capacité de mener de telles actions de suivi. Il a souligné que des institutions ayant une plus grande capacité, telles que la police et l'armée, opéraient dans ces endroits. Il a dit qu'il n'avait pas donné l'ordre pour ces suivis.

L'avocat de l'ancienne directrice du DAS, Victoria Grillo, a expliqué que Maza a pris l'engagement envers le JEP et apporte la vérité, mais que, en raison de son âge et de son état de santé, il a du mal à faire tourner le discours et à répondre à certaines questions sur des faits dont il ne se souvient pas, cependant, il a souligné que son engagement est envers la vérité.

Après les interventions du délégué du procureur auprès du JEP et des représentants des victimes, qui ont exhorté Maza Márquez à faire un effort pour que ce processus contribue à clarifier les faits et à connaître la vérité, la présente procédure a été close.

En ajournant l'audience, le juge Gustavo Salazar a fixé le 22 avril la poursuite de la version de Miguel Maza Márquez de l'affaire 06, qui enquête sur la victimisation des membres de l'Union patriotique.

