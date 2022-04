Le Mexique a mené le Groupe C Qatar 2022 : quand et où se joueront leurs matchs

La fortune footballistique de l'équipe nationale mexicaine a été rappelée au Doha Convention Center, au Qatar. Destiny a déterminé qu'il s'agirait du troisième combiné du groupe C de la compétition, avec d'autres équipes telles que la Pologne, l'Arabie saoudite et l'Argentine. La place qui lui a été attribuée par le biais du tirage au sort a défini les temps et l'ordre des adversaires qu'il affrontera au premier tour avant l'élimination directe.

Le tournoi de football le plus important au monde débutera officiellement le 21 novembre 2022, lorsque les huit équipes qui composent les groupes A et B connaîtront une activité. En ce sens, l'équipe dirigée par Gerardo Tata Martino fera ses débuts lors de la deuxième journée d'activités, lorsqu'elle affrontera l'équipe nationale polonaise.

Quatre jours plus tard, le Mexique affrontera le rival le plus difficile du groupe, à savoir l'Argentine. Il est à noter que ce sera la quatrième fois dans l'histoire des Coupes du monde que les deux pays américains s'affronteront. Enfin, le Tricolor clôturera sa participation à la phase de groupes le 30 novembre 2022, lorsqu'ils visiteront administrativement l'équipe désignée à la deuxième place du groupe, c'est-à-dire l'Arabie saoudite.

México fue asignado al Grupo C en el sorteo de Qatar 2022 (Foto: Hamad I Mohammed/REUTERS)

- Mexique vs Pologne : stade Ras Abud Aboud ou stade 974 - mardi 22 novembre 2022 - 10h00, heure du centre du Mexique (19h00 au Qatar).

- Argentine vs Mexique : Education City Stadium - samedi 26 novembre 2022 - 07h00, heure du centre du Mexique (16h00 au Qatar).

- Arabie Saoudite vs Mexique : stade Ras Abu Aboud ou stade 974 - mercredi 30 novembre 2022 - 13h00, heure du centre du Mexique (22h00 au Qatar).

Bien que les horaires aient été diffusés au préalable par les autorités organisatrices et la FIFA. À la fin du tirage au sort, ils ont précisé que la planification pourrait subir certaines modifications qui seront notifiées en temps opportun. « Le calendrier mis à jour sera publié dans la FIFA dès que les stades et les horaires des matchs auront été confirmés », ont-ils annoncé.

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

Si le Mexique parvient à terminer aux deux premières places du groupe C, il pourra participer aux huitièmes de finale. Si sa place de qualification est la première, il jouera le premier tour le 3 décembre, contre la deuxième place dans le secteur D, à Rayán. S'il en devient le sous-chef, il affrontera le chef du groupe D le 4 décembre à Doha.

Les rivaux possibles dans cette phase sont la France, le Danemark et la Tunisie, qui ont déjà obtenu leur billet. La dernière place disponible sera attribuée à celui qui remportera le match de repêchage intercontinental, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, l'Australie ou le Pérou.

México y Argentina se han visto las caras en cuatro ocasiones durante la hostoria de los Mundiales (Foto: Omar Torres/AFP)

« L'Argentine est une équipe que nous connaissons déjà très bien. Nous étudierons l'Arabie plus en détail pour comprendre ses faiblesses et ses forces, même si je sais que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Enfin, la Pologne, la première chose qui me vient à l'esprit est son puissant attaquant pour Lewandowski, mais nous allons également les analyser », a déclaré Gerardo Torrado, directeur sportif de l'équipe nationale mexicaine.

Encore une fois, depuis 1986, le Mexique cherchera à disputer le cinquième match, c'est-à-dire les quarts de finale. S'ils réussissent, ils le feront entre le 9 et le 10 décembre. Les demi-finales se joueront les 13 et 14, tandis que le match pour la troisième place aura lieu le 17. La grande finale était prévue pour le dimanche 18 décembre, date à laquelle le pays vainqueur de la 22e Coupe du monde sera annoncé.

