Ce sont les lignes rouges du Parti libéral qui détermineront son soutien à une candidature présidentielle.

Le soutien que le Parti libéral peut apporter lors des prochaines élections est devenu un sujet de conversation dans le pays. L'unique chef du libéralisme, César Gaviria, qui a également été président de la République, a tenu plusieurs réunions avec certains candidats qui aspirent à atteindre la Casa de Nariño.

Ce jeudi, le secrétaire du parti, Miguel Ángel Sánchez, a annoncé quelles sont les « lignes rouges » que le candidat qu'ils décident de soutenir dans la campagne pour la présidence de la République doit respecter. Dans un fil Twitter, il a déclaré que la première restriction serait qu'il ne devrait pas y en avoir un constituant dans le prochain gouvernement.

Dans la liste, il mentionne également qu'il ne faut pas revenir au modèle de réélection qu'avait la Colombie avant 2014 et ils ont demandé le respect de l'épargne dans les fonds de pension. Ils ont également exigé un engagement envers la mise en œuvre de l'Accord de paix ainsi que le maintien du respect de la Justice spéciale pour la paix (JEP).

D'autres lignes rouges qu'il a mentionnées étaient : établir une politique agraire sur certains chiffres, rechercher une vie décente et un revenu de base pour tous, défendre la propriété privée, respecter la contestation sociale, garantir l'indépendance du conseil d'administration du Banco de la República, et il comprend que » le progrès est synonyme de plus de dignité, de démocratie et de respect pour nos institutions ».

Alors que le banc du Parti libéral n'a pas choisi qui soutenir dans la campagne présidentielle, ces lignes rouges fixent les premiers paramètres. Par ailleurs, il est important de noter que l'ancien président a discuté de cette vision du pays avec les candidats qu'il a rencontrés.

Rencontre avec Federico Gutiérrez

Mercredi dernier, l'ancien président César Gaviria Trujillo et le candidat présidentiel de l'équipe pour la Colombie, Federico Gutiérrez, se sont rencontrés. Lors de la réunion, qui a duré plus de trois heures, le candidat à la présidence a présenté ses principales propositions au seul chef du Parti libéral.

« Face aux approches programmatiques, il y a de nombreuses coïncidences, je dirais dans la grande majorité si ce n'est pas complet », a déclaré le candidat à l'équipe pour la Colombie. À son tour, il a parlé des lignes rouges du libéralisme : « ce ne sont pas des lignes rouges pour moi, parce que je défends la démocratie et la liberté, les lignes rouges sont pour d'autres qui mettent effectivement ces principes en danger. Tout accord doit être conclu sur une base programmatique pour que la Colombie réussissent. »

Il est important de noter qu'au cas où le Parti libéral déciderait de soutenir la campagne de Federico Gutiérrez, le candidat aurait le soutien des bancs traditionnels du pays, le Parti conservateur ayant confirmé qu'il soutiendrait l'équipe en herbe pour la Colombie.

Rencontre avec Roy Barreras à propos de Petro

Mercredi, le sénateur Petrist Roy Barreras a rencontré César Gaviria, malgré le fait que l'ancien président ait rompu les dialogues avec le Pacte historique.

Bien que Barreras, qui a été élu au Sénat dans le cadre de l'alliance politique de Gustavo Petro, ait assuré que les ponts entre le pétrianisme et le libéralisme étaient rétablis, plusieurs médias du pays ont déclaré que Gaviria avait soulevé une série de demandes pour évaluer d'éventuelles alliances.

Selon la presse, le chef du collectif rouge aurait demandé à Petro de lui présenter publiquement ses excuses, après que sa formule vice-présidentielle, Francia Márquez, l'eut interrogé en direct et en direct.

