Première de Morbius au Pérou : où et comment regarder le nouveau film de Jared Leto

Les dernières nouvelles du cinéma. Enfin, l'attente de voir le nouveau travail de Jared Leto avec l'UCM est terminée. Après avoir pris des pauses dues à la pandémie, le film de Morbius est désormais disponible, une production qui montre le méchant de Marvel comme jamais auparavant. Il s'agit de la première apparition de l'interprète Joker (Suicide Squad) dans ces adaptations cinématographiques loin de DC Comics. Après que les acteurs se soient montrés sur le tapis rouge, les pays qui pourront déjà profiter de ce film ont été confirmés, dont le Pérou. Ci-dessous, vous connaissez tous les détails.

Le fait : à propos de son origine, on sait que ce personnage a été créé par l'écrivain Roy Thomas et conçu à l'origine par Gil Kane. En 1971, il fait sa première apparition dans les dessins animés d'un numéro de The Amazing Spider-Man.

MORBIUS

Le film raconte l'histoire du biochimiste Michael Morbius, un chercheur de renom qui a même remporté le prix Nobel qui a lutté pour se guérir d'une maladie auto-immune qui l'a empêché du début de la production entre la vie et la mort. Dans une interview accordée à l'Agencia EFE, le réalisateur Daniel Espinosa a révélé que dans ses plans initiaux, il avait toujours eu Jared Leto comme premier choix afin de pouvoir incarner le vampire vivant et le méchant de Spider-Man.

QUAND MORBIUS EST-IL LIBÉRÉ AU PÉROU

Selon le calendrier des cinémas, chaque jeudi est un jour de premières au Pérou. Sur la base de ces informations, le film de Morbius sera disponible dans notre pays à partir du jeudi 31 mars 2022. Même à cette époque, certaines compagnies téléphoniques et bancaires proposent à leurs utilisateurs des offres pour regarder les productions sur grand écran.

OÙ VOIR LE FILM MORBIUS, MARVEL

À partir du 31 mars, tous les Péruviens pourront voir le nouveau film de Jared Leto dans les principaux cinémas du pays. Localisez celui qui est le plus proche de chez vous :

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Cinestar

- Cinemark

- Cinerama Pacifico

VOIR MORBIUS EN LIGNE PAR INTERNET

Jusqu'à présent, il n'a pas été annoncé que le film Marvel arriverait sur une plateforme numérique, mais après les nouvelles annonces de Disney, il est possible qu'il atteigne des plateformes telles que Disney Plus ou Netflix, ce dernier conserve toujours la licence pour avoir les films Spider-Man dans son catalogue, monde auquel Morbius appartient.

Le fait : le prix de Disney Plus au Pérou est de 25,90 S/mois, vous pouvez donc accéder au contenu de la plate-forme pour les séries, les films et les documentaires. En revanche, le plan de base de Netflix est S/ 24,90, ce qui vous permet de connecter un appareil à la fois, en plus de stocker du contenu téléchargé. Vous pouvez regarder des films, des séries et jouer à des jeux sans limite. Connectez-vous à votre ordinateur portable, à votre téléviseur, à votre téléphone ou à votre tablette.

MORBIUS CASTING

Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Réalisé par Daniel Espinosa (Protecting the Enemy) et scénarisé par Matt Sazama et Burk Sharpless.

EST-CE QUE MORBIUS A UNE SCÈNE DE POST-CRÉDITS ?

Oui, ceux qui regardent le film et restent jusqu'aux dernières minutes pourront voir la scène post-générique où ils pourront voir un personnage bien connu qui marquerait la suite de l'histoire du médecin dans un deuxième épisode, à condition que Sony parie à nouveau sur ce célèbre méchant de bande dessinée.

N'oubliez pas de vous préparer au cinéma, car le film dure 1 heure et 40 minutes, plus le bonus à l'écran.