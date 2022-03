Plus de 70 familles se voient couper l'eau à Fusagasugá

Un raid de la société des services publics de Fusagasugá (Emserfusa), avec le soutien du secrétariat du gouvernement de la municipalité, a coupé le service d'eau dans le quartier de Monteverde, affirmant que dans la région, ils collectent illégalement de l'eau, laissant plus de 70 familles sans service.

Mais cette histoire ne commence pas avec l'arrêt de l'eau. Il a été créé il y a dix ans, lorsque les permis de construire et les services publics ont été suspendus en raison d'une alerte sur le risque de glissement de terrain dans la région, comme l'a déclaré Edgar Muñoz, membre du Community Action Board, à Caracol Radio.

Face à cela, et depuis l'année dernière, selon Muñoz, « certains repères ont été placés pour déterminer s'il y a eu un mouvement de masse ; la dernière décision a assuré qu'il n'a pas bougé d'un centimètre, mais ils continuent de refuser le service. Maintenant, le deuxième tribunal municipal de Girardot a ordonné à la municipalité de réaliser des travaux d'atténuation dans la région et ils ne se sont pas conformés. »

Il a également averti que pendant des années, ils ont fait des demandes orales et écrites à Emserfusa pour demander la faisabilité des services d'eau et d'électricité. Une fois que la communauté a vu ces canaux épuisés, selon Muñoz, trois réunions ont également eu lieu dans le quartier avec les conseillers, deux réunions dans le bureau du maire, deux réunions avec les responsables du fournisseur de services publics, deux réunions sur le terrain du conseil et une tutelle sans apparente résultats.

C'est pourquoi la communauté demande au bureau du maire de se prévaloir des documents délivrés par le Bureau de la planification de l'administration précédente, ainsi que de la gestion des risques, dans lesquels elle donne à ces familles le feu vert pour demander une licence et les compteurs d'eau, car leurs maisons ne sont pas dans la zone à risque.

« Nous avons des actes, les terrains sont légalisés, nous voulons que les comptables paient ce dont nous avons besoin », a déclaré Carlos Pérez, l'un des personnes touchées dans le quartier de Monteverde, au nord de Fusagasugá.

Aujourd'hui, avec la fermeture des services d'eau et d'électricité, plusieurs de ces familles sont submergées par l'incertitude car elles ne savent pas quoi faire maintenant, car les autorités ne leur ont pas promis de solution.

Pour sa part, Jorge Sáenz, un autre des personnes touchées, a expliqué qu'il avait déjà tenté de trouver une solution avec les autorités municipales : « J'ai parlé à la curatelle et ils m'ont dit que si le maire n'émettait pas de décret, ils ne pouvaient rien nous donner, alors les impôts sont payés, mais nous n'en avons pas le droit. La Personería se lave les mains et me dit que c'est avec le Secrétariat du gouvernement, là ils m'envoient à la police et là ils me renvoient à la curatelle ».

Saenz a également expliqué qu'il avait deux jeunes filles et que son travail ne lui permettait pas de payer un wagon-citerne pour résoudre ce problème.

Il est important de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'eau est un droit essentiel et que « en aucun cas une personne ne peut en être privée, les entreprises doivent donc garantir un minimum vital d'eau quotidienne ».

CONTINUEZ À LIRE :