Ils ont retrouvé le corps de la dernière victime de l'effondrement sur la route menant à la mer à Antioquia

Vingt-quatre jours se sont écoulés après l'effondrement d'urgence de l'autoroute menant à la mer dans le département d'Antioquia, précisément dans le couloir qui relie les municipalités de Dabeiba et Uramita, lorsqu'une avalanche a fini par enterrer quatre personnes qui se trouvaient dans cette zone et quatre véhicules la traversant, bien que trois des victimes avaient été retrouvées le 17 mars, jusqu'à cette semaine, les autorités ont réussi à connaître le nombre total de décès.

Le concessionnaire Autopistas Urabá, a rendu compte des événements mardi soir, notant : « Dans l'après-midi, le corps a été retrouvé sans vie d'un collaborateur du projet, qui avait été porté disparu après la survenance de la contingence, constitué par un événement fortuit et/ou un cas de force majeure, qui a été causé par le glissement de terrain du sentier Peñas Blancas dans le PR 26+000 de l'unité fonctionnelle 2, entre Uramita et Dabeiba sur la route Medellín - Urabá ».

Le journal El Colombiano a pu établir que la dernière victime retrouvée était David Alberto Novoa, 42 ans, qui a travaillé en tant que collaborateur et exploitant de l'entreprise, qui intervient dans l'infrastructure de ce couloir routier. Avec Novoa, deux adultes et un mineur ont été enterrés le jour de l'effondrement, où environ 40 000 mètres cubes de terre sont tombés, provoquant une urgence dans ce secteur.

Les trois autres victimes qu'ils ont trouvées le 17 mars dans la zone d'urgence ont été identifiées par les autorités comme étant Ana María Calvo, 22 ans, Edwin Andrés Guevara, 27 ans, et un mineur de moins de 2 ans, qui étaient tous une famille qui se déplaçait dans un petit véhicule de la municipalité de Chigorodó, à destination de la juridiction de Riosucio dans le département de Caldas.

Au moment de la situation d'urgence, une préoccupation supplémentaire est apparue étant donné que ce glissement de terrain massif avait causé l'endiguement de la rivière qui transite dans cette zone, une situation qui a rendu difficile le sauvetage et l'accès au point où se trouvaient les victimes, le glissement de terrain a également enterré deux véhicules et deux motos, dans de plus, l'un des 17 tunnels préfabriqués a été laissé sous terre.

Il est important de noter que le concessionnaire autoroutier Autopistas Urabá a expliqué que la phase de sauvetage était constamment difficile, car la montagne pouvait continuer à se détacher, menaçant activement les équipes de secours. C'est pourquoi les soins dans la région ont duré plus de 20 jours.

Autopistas Urabá a déclaré : « Dès le début, du personnel et des machines étaient disponibles pour soutenir les recherches, cependant, le travail de sauvetage a été entravé par les conditions de la même glissade et par la menace récurrente de nouveaux événements dans la zone où se déroulent les opérations d'enlèvement et de sauvetage. »

Le Département administratif de gestion des risques d'Antioquia (DAGRAN) a analysé la saison des pluies tout au long du mois de mars, une circonstance qui pourrait générer de graves urgences dans toute la région, en plus de cela.

DAGRAM Antioquia a formulé plusieurs recommandations pour éviter les risques pendant la saison des pluies, en soulignant :

Évitez d'être placé en plein champ pendant les orages

Évitez de vous approcher des arbres susceptibles de recevoir la foudre par temps pluvieux

Soyez attentif aux conditions météorologiques, en cas de voyages dans des cours d'eau tels que des rivières et des ruisseaux dans différentes parties de la région

Nettoyer les toits pour empêcher la formation de barrages d'eau et les sécuriser

Prendre en compte les recommandations des autorités routières, afin d'éviter l'exposition dans les zones à risque de glissement de terrain ou d'inondation

Ne jetez pas de déchets pour éviter le colmatage des canaux d'eau

Signalez toute anomalie au niveau des rivières ou des ruisseaux et surveillez-les

Surveillez les numéros d'urgence ; organisez des groupes de réaction avec la famille et la communauté

