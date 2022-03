Luis Guadalupe a démontré sa foi en l'équipe nationale péruvienne lors de ces qualifications Qatar 2022. Le « Cuto » a voyagé à Barranquilla et Montevideo en suivant le « bicolore » et cette fois c'était à son tour de célébrer mais à la maison. L'ancien footballeur s'est exprimé après s'être qualifié pour le repêchage et a salué la passe de son ami Christian Cueva.

« Je suis reconnaissant aux garçons, au commandement technique et au public pour ce compartiment spectaculaire. C'était une journée qui restera dans la mémoire de tous les Péruviens », a-t-il déclaré pour les caméras de GOLPERU.

'Cuto' a été consulté par la figure du Pérou contre le Paraguay, mais il garde la performance de l'équipe. « Je suis sincèrement content de tous les joueurs, du dévouement, du jeu au niveau du terrain, de la personnalité et de la hiérarchie. Ils savaient ce que je devais faire. »

L'ancien défenseur a donné une parenthèse pour souligner l'autonomisation d' « Aladdin » . « Christian Cueva, comme je le dis affectueusement Harry Potter, qui passe vraiment saint Dieu et la définition de Lapadula. Et le jeu avant le deuxième but. »

« Je n'ai jamais pensé qu'à 45 ans, je pourrais vivre ce moment, que tous les Péruviens qui le vivent dans notre cœur et notre âme le traversent également. Cette confiance, cette foi et cette union de nous tous. Je suis très content de toute l'affection des gens » , a ajouté l'ancien joueur.

